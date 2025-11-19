今年民間參與公建上看2000億元 高雄市暫居招商王

財政部透露，今年民間參與公共建設金額上看2千億元。吳馥馨攝



財政部促參司統計，截至11月14日，今年民間參與公共建設簽約已有113件，投資金額1,142億元；若再加計議約中，即將在今年底完成簽約的大案，今年民間參與公共建設金額將上看2,000億元。

促參司今（19）日召開記者會，說明民間參與公共建設成果；截至今年11月中旬，已簽約的廣義促參案中，前5大案全都由高雄市政府主辦；第1大案為「高雄市大眾捷運系統橘線O10站土地開發案」，金額近240億元；第2大案也是高捷土開案，「高雄市大眾捷運系統黃線Y15站土地開發案」，金額逾138億元。

截至今年11月，高雄市以12件廣義民參簽約件數、簽約金額896億元，暫居六都招商王；而且遙遙領先新北市截至11月的簽約數13件、147億元。

另外，促參司掌握底議約中、今年底前可望簽約的案源共有22件；大案包括預期在12月簽約、主辦單位是經濟部的新竹縣湖口鄉物流中心案，預計簽約金額140億元；台中市文山焚化場BOT案，預計簽約金額90億元；新北市新莊運動中心，金額約61億元，三案加總就約達290億元。

另外，為表揚優良促參案件，財政部訂於11月28日（星期五）下午2時在台北國際會議中心舉行「第23屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」。促參司表示，本屆得獎案件包括環境污染防治設施、交通、科技、運動、文教及觀光等多項公共建設均各具特色，如「桃園國際機場第二航廈管制區內C區設置綜合免稅商店招商案」由昇恒昌股份有限公司以創新設計優化國際旅客候機空間；「國道3號清水服務區增改修建營運移轉案」由交通部高速公路局透過「激勵式變動權利金」機制，鼓勵統一超商股份有限公司以用路人需求進行硬體升級，打造煥然一新的服務區體驗。

