今年氣溫創175年第2高！嘉南地震暴增近7倍 未來1季天氣展望出爐

記者柯美儀／台北報導

氣象預報中心主任黃樁喜。（圖／記者柯美儀攝影）

中央氣象署今（30）日舉行年終記者會，今（114）年台灣年平均氣溫創下175年來第2高，降雨呈現「日數少、雨勢集中」的極端型態，地震活動也明顯頻繁，其中嘉義、台南一帶顯著有感地震次數暴增近7倍。

氣象預報中心主任黃樁喜表示，今年1至11月全球平均氣溫較1901至2000年百年平均高約1.18度，是1850年以來史上第2高溫年，僅次於去年。截至12月28為止，全台年平均氣溫為24.53度，較百年平均高1.22度，為1897年以來第12高溫。

降雨方面，黃樁喜指出，受4個颱風，包括7月丹娜絲颱風、8月楊柳颱風、9月樺加沙颱風、11月鳳凰颱風及西南氣流影響，全年累積雨量偏多，其中7月雨量更創下1951年以來同期新高，但全年降雨日數偏少，呈現降雨集中的特性。

展望未來一季（1–3月）氣候，黃樁喜說明，目前處在反聖嬰的情況，預估未來一季將逐漸趨向正常，氣溫正常偏高，但仍須留意寒流、冷氣團；降雨上，1–3月雨量略少的機率高，西半部可能較乾，偶有鋒面或南方水氣帶來短暫降雨。



在地震活動方面，地震測報中心主任吳健富說明，今年共觀測超過3萬5000起地震，其中顯著有感地震共有156個，接近近10年平均值150次，規模大於6.0以上的強震共有6起，其中規模最大的是12月27日震央位在宜蘭外海的7.0地震，其次是1月21日嘉義縣大埔鄉及6月11日花蓮近海的規模6.4地震。

吳健富指出，過去5年震央發生在嘉義縣（市）、台南市的顯著有感地震年平均約9次，但114年至今已發布62次，為平均值的6.9倍，可見此區域今年地震十分活耀，推測其原因主要是嘉義大埔地震帶來的一系列地震活動所致。

