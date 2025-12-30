今年氣象刷新多項紀錄 氣象署示警：極端氣候成常態

中央氣象署今天(30日)回顧台灣今年1-11月的氣象紀錄，發現年均溫是1987年以來第12高，降雨日數是1951年來第9少；其中7月日照時數不僅是同期最少、雨量也是同期最多，顯示極端氣候已成常態。

氣象署氣象預報中心主任黃椿喜30日表示，在全球暖化的趨勢下，今年1-11月全球平均氣溫較1901至2000年百年均溫高出攝氏1.18度，創下1850年工業革命以來第二高，僅次於去年。這也導致全球極端氣候事件頻生，包括美國野火事件、歐洲和地中海熱浪、日韓也遭到野火及熱浪侵襲，西南亞和亞馬遜河則是連續乾旱，另一方面，非洲及南亞則出現致災性的極端降雨，東亞、東非及澳洲也持續遭到颱風及熱帶氣旋影響。

相形之下，台灣過去6個百年氣象站，包括台北、台中、台南、花蓮，台東及恆春，統計至12月28日為止，年均温是24.53度，較百年年均溫高出1.22度，是百年來第12暖的一年，而且前11暖的年份都落在2015之後。此外，今年還有4個颱風來襲，包括7月丹納絲罕見從西南部登陸、重創嘉南平原；7月底到8月初又連續一周受到西南氣流帶來的連續降雨，持續衝擊嘉南災區；9月則是樺加沙颱風造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，形成罕見的複合性災害，11月則是鳳凰颱風罕見在冬天登陸。

總結台灣在今年創下的多項極端氣象紀錄，黃椿喜說：『(原音)總結來看，今年全年的平均氣溫是1987年以來第12高溫，降雨日數是1951年來第9少；可是我們在7月的時候，日照時數是同期紀錄以來最少、雨量卻是同期最多，然後降雨日在7月也是有紀錄以來次多，7月西北太平洋生成了7個颱風，這也是我們自1958年以來第三多的紀錄；那進入秋季，又出現了同期最高溫，然後秋季降雨日數今年是最少的。』

展望未來一季，目前熱帶太平洋海溫呈現東冷西暖的反聖配置，預測明年初將逐漸回復至正常，因此推測明年1-3月台灣各地平均氣溫是正常至偏暖的機率較大，雨量則為正常至偏少。不過黃椿喜提醒，即使全球暖化趨勢持續，但冬季仍可能受寒流或強烈冷氣團影響，民眾應適時做好禦寒措施。(編輯：宋皖媛)

