今年沒年終、沒獎金！他失望「該換工作了？」釣出一票苦主

近來許多民眾陸續領到年終獎金，有網友也忍不住抱怨，公司除了沒有發放年終之外，也沒有舉辦尾牙，讓原PO相當失望，忍不住好奇「想問一下大家今年年終獎金領多少？」引發網友討論。

有網友在臉書專頁「爆怨公社」發文，表示自己今年除了沒領到年終之外，就連尾牙都沒有，讓原PO十分失望，忍不住好奇其他網友的經驗談「想問一下大家今年年終獎金領多少？」、「是不是該換工作了？」

貼文一出，不少網友表示「一個半月全薪加尾牙，沒年終的公司除非月薪夠高，不然建議換」、「薪水低，年終還低於五萬的，都該跳槽，年年跟你共體時艱，這種老闆摳到底，不可能主動加薪」、「我們有尾牙，不過都要員工賣藝表演，個人覺得還不如尾牙餐費直接把錢改成紅包或者加碼抽獎就好」、「大家狀況不同，如果無法接受就趕快走」。

也有網友忍不住搖頭「沒尾牙，改1500元聚餐費（不可折現），年終才0.5，不到2萬，公司營業額比前年多了8000萬，老闆不想發」、「錢放定存，比我領的年終還多！」、「遇過沒尾牙，年終發3000元的～」、「年終比別人的月薪還低...」、「3600過年紅包算年終嗎？」

「沒尾牙、沒年終、沒春酒路過」、「什麼都沒有，老闆只說要共體時艱」、「兩個億…回憶、失憶」、「只有年終大掃除」、「夢裡要多少有多少，醒來終究還是空，刷牙洗臉吃早飯，努力上工又一天」、「早就看開了，別人領再多都不是我的」、「兩手空空」、「尾牙是七年前的事了，疫情前說訂不到餐廳，疫情後就不想辦到現在」。

撰稿：吳怡萱





