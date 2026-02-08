今年沒有「大年三十」！連續5年原因曝 民俗專家點名4種人「轉運必做1事」

農曆過年倒數計時，民眾採買年貨盛況。李政龍攝



農曆過年假期倒數計時，不少民眾現在都是辦年貨最忙碌時期，許多民眾查看月曆驚覺，今年竟沒有「大年三十」，小年夜是落在農曆的12月28日，除夕則是落在農曆的12月29日，這項少見曆法甚至連續5年，會維持到2030年。另外，民俗專家也點名，「4類人」今年過除夕要穿做1件事情，透過喜氣色調趨吉避凶、祈求整年平安，讓新的年度開春好彩頭。

不少民眾印象中農曆年的最後一天通常為農曆臘月三十，所以不少各地民眾，都會俗稱除夕當天是「大年三十」、「年三十」，也就是指稱農曆年最後一天。

事實上，去年2025年農曆新年的除夕就是年二十九，這個情況會從2025年起持續五年，直到2030年才會重新出現，事實上「大年三十」五年消失的關鍵，在於中國陰陽合曆的精密計算。古人依太陽運行的太陽曆與月相變化的太陰曆交互運作，由於月亮圓缺週期並非整數，因此農曆月份區分為小月29天或大月30天。因此，又為了與四季節氣接軌，曆法會透過閏月調節；今年臘月正逢「小月」，導致連續五年的除夕，都提早落農曆的12月29日。

另外，每到過年的重要時刻，民眾都希望能有好運或好彩頭。民俗專家建議，2026年除夕這天，4種人特定族群建議穿戴紅色衣物或飾品，能幫助轉運、增強氣場。

第一就是迎來本命年的生肖屬馬者，因為2026為丙午馬年，屬馬者「值太歲」，除夕穿紅象徵護身祈福。第二類則是沖太歲的生肖屬鼠者，因為與流年太歲相沖，紅色代表正能量，有助於化解衝擊。

第三類則是害太歲的生肖屬牛者，因為害太歲，要預防流年不利、小人干擾，透過紅衣祈求貴人相助、趨吉避凶。第四類則是破太歲的生肖屬兔者，為了避免運勢受損，在除夕著紅能寓意好兆頭，讓新的一年逢凶化吉。

最後，民俗專家提醒，民眾不必過度迷信，但過年時一定要充滿正念、維持好心情，與親友團圓要說好話、做好事，千萬不能發生齟齬，穿上紅色衣物目的祈求心安與祝福，才是除夕夜最核心的價值。

