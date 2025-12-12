今年流感疫情不尋常！英國1週增55%住院病患

▲英國迎來流感高峰疫情，英國國民保健署（NHS）聲稱，該國因流感而住院的人數在1週內就激增了55%。（示意圖／取自免費圖庫）

[NOWnews今日新聞] 冬季來臨，流感病毒開始在許多國家流行，歐洲的英國就迎來險峻疫情，英國國民保健署（NHS）聲稱，該國因流感而住院的人數在1週內就激增了55%，該機構及英國的醫療網路正處於「最糟糕情況」。

根據《BBC》報導，2025年冬季這波流感疫情與以往的不同之處，是病毒開始傳播的時間，提前了大約1個月，部分病毒學家認為，可能與正在流行的H3N2流感毒株有關。雖然該毒株被稱為「超級流感」，但這並不意味著更嚴重或更難治療，而是因為一般民眾以前從未接觸過該毒株，整體社會可能缺乏足夠的免疫力，使其更容易傳染。

報導提到，目前看來，兒童、青少年比老年人更容易感染，因為他們的免疫系統仍在發育，也更容易透過密切接觸傳播病毒，英國健康統計局 (UKHSA) 的最新數據顯示，目前仍在校就讀的兒少當中，陽性檢測率要高得多，有些學校甚至不得不恢復類似新冠疫情期間的防疫措施，例如減少集會上的唱歌活動、設置消毒站或暫時停課。

報導指出，不少兒童或青少年在得流感後出現併發症，最後被送往急診室。但還有另一個令人擔憂的問題，就是他們可能會將病毒傳給家中更脆弱的年長親屬。

英國所有醫院，都在盡力避免超過自身負荷的狀況發生，但在英國最繁忙的急診室-萊斯特皇家醫院（Leicester Royal Infirmary），床位基本上中午就全部滿了，每當有病人離開，清潔人員幾乎都會立刻入內消毒整理，因為下一個病人已經在等著進來了。

工作人員透露，越來越多人因流感和其他冬季疾病入院，加上醫院現有的壓力，讓他們開始擔心要如何度過這個冬天，幾乎每個隔間都有病人，每當有狀況更危急的人被送醫時，醫護人員通常得努力尋找床位，有時得把「還能坐著的病人」從床上轉移到椅子上。

英國衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）呼籲，原定耶誕節前展開的罷工行動，應該要先取消，以應對這波可能是自新冠疫情以來，最嚴峻的挑戰。

