今年流感疫苗打氣旺！ 林氏璧：大S讓全台驚覺「原來流感會死人」
隨著天氣轉涼，流感病例逐漸增加，台北市衛生局數據顯示，截至11月17日，北市公費流感疫苗已施打65萬313劑，較去年同期増加13%。對此，台大前感染科醫師、旅日達人林氏璧認為，這種情形可能與年初女星大S因流感併發肺炎猝逝有關，「讓民眾驚覺到，原來流感是會死人的。」
林氏璧在臉書發文表示，據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較去年同期接種量增加13%，設籍北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%，目前公費流感疫苗約剩餘12.3萬劑。
林氏璧認為，今年台灣流感疫苗打氣上升，主要原因可能與年初大S病逝有關，「讓民眾驚覺到，原來流感是會死人的。」
林氏璧指出，「流行性感冒」通常簡稱為「流感」，是一種由「流行性感冒病毒」造成的傳染性疾病，而「流行性感冒病毒」百年來不斷突變，每年都造成疫情，雖有疫苗和藥物，仍無法完全防治，每年的季節性流感還是會在全世界平均造成300至500萬重症病例，每年約29至65萬人死於流感。
林氏璧提醒，外國人如果赴日旅遊時染上流感，就醫會比較困難，「要你打疫苗你也不想打。你可能沒有清楚認知到，流感有多嚴重」、「我不管當地人戴不戴口罩，我去旅遊在人多的地方我會戴。但我在台灣我就不一定會戴了，我只是不想在旅遊期間感染而已」。
