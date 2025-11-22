今年流感疫苗為何搶翻天？林氏璧曝關鍵：去年初「這事件」讓全台灣都怕了

[Newtalk新聞] 前台大醫林氏璧觀察，今年流感疫苗打氣踴躍，北市接種量較去年增13%，但長者與幼兒施打率僅約四成。林氏璧指出，公費疫苗僅剩12.3萬劑，籲符合資格者儘速接種。他分析主因是「年初不幸的大S事件」，讓民眾驚覺「原來流感是會死人的」，進而重視疫苗接種。這件不幸大S事件 去日本旅遊小心求助無門！





林氏璧說明，根據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較去年同期接種量增加13%，設籍北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%。北市衛生局表示，目前公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲「長者、幼兒及慢性病患者」等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。

而針對今年打氣提升的現象，林氏璧認為打氣提升「主要的原因就是年初不幸的大S事件」。這起事件的發生，讓不少民眾驚覺到「原來流感是會死人的」，進而提高了對於疫苗接種的重視程度。





林氏璧表示，流行性感冒通常簡稱為流感，是一種由流行性感冒病毒造成的傳染性疾病。雖然每年冬天都會有流行性感冒，造成或大或小的流行，但許多民眾可能沒有清楚認知到流感有多嚴重，導致過往對於接種疫苗的意願不高，甚至覺得「要你打疫苗你也不想打」。





林氏璧進一步強調，和人類纏鬥超過百年的流行性感冒病毒，不斷突變每年都造成疫情，雖有疫苗和藥物，但無法完全防治，每年的季節性流感還是會在全世界平均造成300至500萬重症病例，每年約29至65萬人死於流感。





針對喜愛前往日本旅遊的民眾，林氏璧特別提醒，「到日本旅遊時，如果得到流感，外國人就醫會比較困難」，因此他才會在每年日本流感季的時候撰寫相關衛教文章，提醒大家注意。談及個人防護措施，林氏璧分享自己的作法表示，「我不管當地人戴不戴口罩，我去旅遊在人多的地方我會戴」。





他認為在台灣自己不一定會戴，但在國外「我只是不想在旅遊期間感染而已」，以免壞了旅遊興致。北市衛生局也呼籲「長者、幼兒及慢性病患者」等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。

