今年流感H3N2病毒株 傳播力特強

流感持續流行，最近雖然確診人數有減少，但預期12月下旬還會有一波高峰。特別要注意的是，今年流行病毒株是H3N2，和H1N1一樣屬於A型流感，表現狀況卻仍有不同，比較容易發高燒，醫師提醒，流感和感冒症狀類似，但還是有些微不同，一發現身體不對勁，請把握48小時黃金治療期，杜絕引發重症的風險。

增加保護力，公費流感疫苗、第二階段11月開打，今年累積施打人次，已經來到去年同期1.2倍，也是歷年最高，這次流行病毒H3N2，傳染力特別強，容易一人中標、全家感染。

北榮呼吸感染免疫科主任 馮嘉毅：「流感初期症狀，確實跟感冒，不是那麼容易做區分，可能包括發燒、喉嚨痛、流鼻水，但是流感的症狀，比較特殊會，有時候通常會多了一個，全身肌肉痠痛，或骨頭痠痛的症狀。」

H3N2和我們熟知的H1N1都是A型流感，但表現上有差異，南韓曾做過研究，發現H3N2的輕症，比H1N1不明顯，但平均發燒溫度比較高，如果沒有及早警覺就醫，讓病程不幸惡化，記得這幾個重症警訊。

北榮呼吸感染免疫科主任 馮嘉毅：「呼吸困難、嗜睡、意識改變，血痰、胸痛，甚至出現缺氧的狀況，這些都是早期的會顯示，可能要走向重症的一個情形。」

胸腔暨重症加護醫學會理事長 陳育民：「嬰幼兒、孕婦、體重過重、老年長者，還有本身有慢性疾病的患者，這都比較高風險，所以記得一定要打流感的疫苗。」

流感大多能自主改善病況，但就怕有萬一，出現疑似症狀，要盡快把握黃金48小時就醫投藥，也幸好H3N2在接受抗病毒藥物治療後，退燒速度比H1N1快。

疾管署呼籲，預期12月下旬還有一波流感高峰，民眾須持續防範。

