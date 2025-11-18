今年減碳難達標 學者：政府未落實氣候政策
根據最新「氣候變遷績效指標」（CCPI），台灣從去年六十名微幅進步到五十九名，但部分指標評分項目仍不理想。學者表示，我國徒有氣候政策但沒有確實執行，這也是本次評比掉分的主因之一。
媽媽氣候行動聯盟常務理事、台大大氣科學系退休教授徐光蓉表示，雖然台灣在這次公布的報告中進步一名，但其實總分比去年還落後。COP28的決議是在二○三○年前，將全球再生能源裝置容量增加三倍，並將能源效率改善速率提高一倍，但台灣在這部分缺乏具體的政策，而原本二○二五年要比二○○五年減碳百分之十，結果二○二三年才比二○○五年減了百分之四點六四，今年的目標應該是達不到了。
針對國內再生能源政策的推動，徐光蓉指出，現在很多錯誤訊息讓大家對再生能源發展反感，但只要有能源需求就會需要再生能源，這部分需要各界好好坐下來處理。
台大環工所兼任助理教授劉銘龍說，CCPI引述參與評比專家的話，指台灣光電與風電開發，因土地利用衝突、生態影響以及過程中的貪腐造成民眾不信任。政府應將其視為淨零政策推動的外部診斷，找出當前施政盲點，進而檢討修正調整。
劉銘龍舉例，上周立法院三讀通過環境影響評估法第五條修正案，反映國人希望再生能源發展應有環境影響評估適度把關。也呼籲我國應制定二○五○國家淨零轉型建設特別條例，未來十年投入超過兩兆元經費，全面推動國家氣候與能源轉型。
更多udn報導
雞排之亂被放鳥 台大學生會開1條件｢發5百份雞排｣
難懂？台人2說話方式令人困惑 陸客笑：換1詞秒懂
南部辦桌霸氣｢1人1桶冰淇淋｣ 內行人曝是婚禮策略
呼之欲出！JLO戰袍太狠 造型被1敗筆害慘像剛睡醒
其他人也在看
高雄月世界垃圾來源曝光！他驚：黨內鬥爭？
[NOWnews今日新聞]高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 13 小時前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 18 小時前
台北又出現「不下雨的洞」！北台灣大降溫陰雨綿綿 鄭明典點出這地最不會下雨
[Newtalk新聞] 受到東北季風影響，氣象署今（18）日針對位於迎風面的北台灣地區發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨發生機會。北台灣自昨日起陰雨綿綿，前中央氣象局長鄭明典分享了累積雨量圖，指出大台北僅有一小塊地區幾乎沒有雨量， 氣象署發布豪雨特報，示警範圍包括台北市山區、基隆市、新北市北海岸地區及宜蘭縣；台北市平地、新北市山區及平地則須留意大雨。 同時，今日溫度也將下降，台北氣溫來到17-19度，今晚至明晨更可能來到16度，將是入秋以來最低；西半部桃竹苗雲嘉等地可能下探15度。 鄭明典透過臉書提到，穩定的東北季風，雨區也相對穩定，主要在北台灣。但在雨區中，有一小塊地方幾乎沒有雨量，那是受到大屯山系的屏障作用，雨下在迎風面，山背後就不太下雨。 鄭明典提到，迎風面和背風面的實際位置和風向有關，所以要等風向變了，雨區才會改變。對於台北在東北季風期間總是會出現那個「不下雨的洞」，鄭明典也解答，石牌到士林最不會下雨。查看原文更多Newtalk新聞報導東北季風南下溫度驟降！北部高溫跌至17度 未來一週天氣一圖看為何「東北季風」又濕又冷？專家揭關鍵原因新頭殼 ・ 20 小時前
今變天「剩16度越晚越冷」雨下不停 明清晨跌破12度
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，東北季風堆積厚實的低雲、伴隨降水回波、帶來明顯降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部雨，北海岸、大台北山區及東北部有局部較大雨勢，應注意；冷空氣持續南下...CTWANT ・ 1 天前
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！
快訊／3縣市持續大雨特報 一路要下到今晚！EBC東森新聞 ・ 1 天前
入秋以來最強冷空氣報到！未來一周氣溫溜滑梯 周末溫度漸回升
氣象署表示，今天（17日）東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周三（18日、19日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，各地感受會比較冷一些，預計周末才漸漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
強冷空氣南下「雲街」現蹤！北台灣率先轉濕冷 低溫下探16℃
各地天氣轉涼了！天氣風險分析師林孝儒表示，今起一波東北季風正逐漸南下增強，北台灣率先感受到天氣轉濕轉涼；同時前氣象署長鄭明典也分享衛星雲圖上已出現代表冷空氣南下的「雲街」跡象，顯示冷空氣影響正逐步擴大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風持續發威！明北東下探15度 專家曝「這時」回暖
明（19）日仍持續受東北季風影響，清晨中部以北及宜蘭低溫來到15、16度，南部及花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷。氣象粉專「天氣風險」指出，週末東北季風會減弱，各地氣溫有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
東北季風發威！北東濕涼探15℃ 大台北累積雨量達豪雨等級
今、明（18、19）日東北季風影響，北、東地區陰雨綿綿、低溫約15至17度；中南部雖天氣較穩定，但早晚偏涼。天氣風險分析師林孝儒指出，要到週三至週五水氣才會逐漸減少，北東部降雨範圍可望縮小，週末東北季風減弱後，各地有望回到晴時多雲、較為穩定的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
快訊／變天雨神報到！2縣市大雨特報 17縣市小心強陣風
受到東北季風影響，今（17）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，中央氣象署提醒民眾，要注意瞬間大雨，山區則要慎防坍方、落石及溪水暴漲；此外，中央氣象署也發布陸上強風特報，提醒民眾小心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冷氣團還沒來...明起低溫剩15度 週末短暫回暖轉多雲
東北季風冷颼颼，本週末前最低溫可能只有15度，之後將迎來短暫回暖，北東之外的地區呈多雲到晴，緊接著又有東北季風到來，桃園以北、東半部雨勢再增。中天新聞網 ・ 11 小時前
高雄月世界驚見「5層樓高」垃圾山 藍酸：又是邱議瑩選區
高雄燕巢月世界再現「垃圾山」！高市府環保局今（17）日接獲通報，立即派員前往稽查，現場數十噸垃圾已堆成5層樓高，散發濃烈惡臭。環保局人員破袋檢查後發現，部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查不法業者是否涉案。藍營則點名，又是綠委邱議瑩的選區出事，呼籲高市府盡快找到元凶負責，不要最後又讓市民為惡劣的環境破壞者埋單。中時新聞網 ・ 1 天前
毒雞蛋延燒！石崇良擴大查驗「點名籠飼」 蛋農轟：劃錯重點！
「芬普尼」雞蛋風暴持續延燒，衛福部長石崇良日前表示將擴大查驗市售雞蛋，主要鎖定風險較高的「籠飼蛋」，直指洗選蛋上標註「編號C」的籠飼蛋為主要查核對象。此言論引發蛋農強烈反彈，同時彰化縣文雅畜牧場管制中的四萬顆雞蛋外流事件，更使毒蛋風波擴大，彰化縣府已宣布將對全縣933家蛋雞場啟動芬普尼全面採樣監測。中天新聞網 ・ 20 小時前
學聰明了！？ 北海道巨熊沒被誘騙 推倒300公斤捕熊籠
學聰明了！？ 北海道巨熊沒被誘騙 推倒300公斤捕熊籠EBC東森新聞 ・ 1 天前
越晚越冷! 明晨北台灣低溫探12度 下週東北季風再報到
生活中心／綜合報導入秋後，最強一波冷空氣南下影響，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區週二整天有雨，入夜後越晚越冷；周三儘管水氣慢慢減少，但清晨（19日）苗栗以北低溫下探12度，要到周末才會回溫。不過下周一（24日）馬上又有一波東北季風南下，北台灣氣溫將再下降。雨這麼大，馬路中央還躺著好幾顆巨石，得靠怪手又鑽又敲，才有辦法鑽開一些，這些大石頭連夜滾下來，讓山壁直接禿一塊，新北市雙溪102線道22.5公里處，週二上午7點多，警方獲報，有7至8顆完整大石，加上碎石已經完全阻塞交通；就連人要經過都有困難，而且還很危險，從空拍畫面看更驚人，落石剛好就在轉彎處，好險這路段晚上人車較少，一早就有民眾通報。新北市雙溪區長劉盈良：「大概有20-30噸的落石，掉落在路面上，公所今天（18日）在獲報後，立即就請廠商進場進行搶通，（預計）今天晚上前，可以進行單線道的搶通。」新北市雙溪102線道22.5K，大量落石滑落（圖／民視新聞）雙向封閉解封前，用路人可以改走北37線侯牡公路，或搭火車往返瑞芳、雙溪，受到雨勢影響的，還有宜蘭蘇澳，不少民眾上班上課時間都遇到大雨干擾，因為東北季風影響，帶著水氣一路南下，北部、東北部迎風面降雨持續，還有局部大雨發生，在台灣上空雲量、水氣都偏多。氣象署預報員黃恩鴻：「週三以及週四的清晨，是預估最低溫出現的時候，也就是今天（週二）晚上，到明天（週三）清晨，溫度是在逐漸下降。」東北季風影響，週三最冷、周末漸回溫（圖／民視新聞）週二白天平地低溫，逐漸降溫有感，北台灣整天濕濕冷冷，剩下15-16度；中南部、花東地區，預估週二晚上開始，溫度更有機會下探12度！週三清晨，中部以北、宜蘭，普遍低溫；中南部、花東，則要留意早晚溫差大，離島地區，馬祖只剩13度左右，局部沿海、空曠地區、山區，溫度會再更低，要等到週五到周末才會好一些，中南部陽光露臉，但下一波東北季風，下週一馬上來接棒，民眾的冬衣後被趁著週末天氣回溫，可得好好準備一番，因為冬天真的來了。原文出處：越晚越冷！明晨北台灣低溫探12度 下週東北季風再報到 更多民視新聞報導冷空氣南下全台滑坡大降溫！一圖看「最冷低點」這天谷底反彈了東北季風急凍北台！低溫下探15度 山區24小時雨量飆豪雨等級豪雨釀災！雙溪驚現20噸落石 102線封路預計今晚搶通民視影音 ・ 12 小時前
一分鐘報天氣 / 週三 (11/19) 東北季風影響，北部東半部降溫、留意降雨，中南部天氣穩定、早晚偏涼
明天天氣如何？ 週三至週五臺灣附近仍為東北季風環境，各地沿海風浪偏大且時有較強陣風，亦有長浪可能，近日於海域附近活動也請評估浪況、留意自身安全，北部東半部持續陰陣雨天氣，高溫約19-23度，低溫約15-17度，中南部晴時多雲，高溫約23-28度，低溫約16-18度，早晚偏涼，水氣略減，儘管迎風面北側至東北側山區仍有單點大雨可能，不過整體的降雨範圍及程度會較週二減緩縮小些。 週末東北季風減弱，各地氣溫可望回升，普遍為晴時多雲、較穩定的天氣；連日降雨的北部也將會明顯的放晴。但由於環境轉為偏東風，東北部雲層間雖有陽光露臉機會，不過大多都還是偏多雲的天氣且伴隨地形降雨可能。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 14 小時前
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光
快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
迎入秋最強冷空氣！北台灣先降溫「愈晚愈冷」跌至15℃ 專家曝最凍時刻
今（17）日東北季風增強，將是入秋以來抵達臺灣最強的一波冷空氣，氣象署表示，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度。氣象專家林得恩透露，這波冷空氣最冷時段會落在明晚至後天（11/18晚至11/19）；11/20白天起，溫度逐漸回升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冷空氣南下全台滑坡大降溫！一圖看「最冷低點」這天谷底反彈了
生活中心／曾郁雅報導東北季風帶來綿綿陰雨，北部搶先降溫！中央氣象署提醒北部、宜蘭地區溫度會持續下滑，直到今（18日）整個北台灣將會大降溫到16～19度，氣象粉專曬出一圖分析接下來溫度震盪，點出「這時間點」冷空氣南下的有感降溫才會再度攀升，自此之前出門都要把外套穿好穿滿。民視 ・ 20 小時前