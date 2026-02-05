今年漢光演習維持10天9夜！顧立雄曝演練重點：擔心中共行動麻痺民眾心防

國軍年度重大操演「漢光42號」將於夏季登場，在去年的漢光41號實兵演練，首度將操演時間拉長到10天9夜，國防部長顧立雄近期與媒體餐敘則指出，今年的漢光42號實兵演習會維持10天9夜，並聚焦分散式指管作業、預想殲敵區作戰、戰場經營、留滯作戰執行效能、無人機防處與人力動員演練。

顧立雄指出，過去一年，共軍綜合運用綜合軍事施壓、灰帶襲擾、網路攻擊及認知作戰等手段，意圖以用更繁複、精準行動威懾我國；統計數字顯示，2025年共機各型主輔戰機包括無人機頻繁逾越中線進入西南、東部空域，達到3764架次，相較2024的3066架次成長23%，各型作戰艦2640艘次駛入應變區，相較2024年的2475艘次增加約7%。

此外，顧立雄提到，中共以常態性在外離島禁限制水域、海峽中線周邊從事執法巡查，意圖形塑台海內海化假象，並運用資安威脅手段從事網路攻擊駭侵，及綜合政治、經濟、軍事、心理等多重面向對我實施認知作戰、統戰滲透等，當這樣行動不斷上演，「我們擔心容易麻痺民眾的心防」，但事實上這種敵情威脅是迫切且真實存在。

​國防部長顧立雄指出，過去一年，共軍綜合運用綜合軍事施壓、灰帶襲擾、網路攻擊及認知作戰等手段，意圖以用更繁複、精準行動威懾我國。（資料照，陳品佑攝）

秉持不升高衝突、不挑事原則 顧立雄：綿密掌握共軍動態



顧立雄說，國軍為有效因應敵情威脅，秉持不升高衝突、不挑起事端原則，綿密掌握共軍動態並精實三軍聯合作戰能力、強化後勤支援、全社會防衛韌性，藉由採購新式武器及作戰韌性方式，持續優化國軍不對成戰力，配合新式武器裝備獲得國軍整合兵力組織結構，驅動防衛作戰革新，秉持任務導向、為戰而訓原則實質推動各項訓練改革作為，並依循聯戰指揮機制運作、實兵預演、實戰化演練及聯戰計劃訓練整備週期，提升各級部隊高戰備能力。

顧立雄指出，在重大演訓方面，2025年已經完成立即備戰操演、軍種戰術總驗收多項戰演訓，有效支撐聯合作戰計劃的任務能力，2026年規劃4月至11月執行立即備戰操演、聯合防禦操演、漢光演習及各軍種聯合對抗演練，持續強化部隊關鍵作戰能力。

顧立雄表示，漢光42號實兵演習會維持10天9夜，聚焦分散式指管作業、預想殲敵區作戰、戰場經營、留滯作戰執行效能、無人機防處與人力動員演練，結合縣市政府2026城鎮韌性科目，演習全程採取實兵實地實裝實況方式推動，逐步落實「實戰化訓練」要求。

