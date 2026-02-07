今年漢光42號演習實兵演練 顧立雄：維持10天9夜操演

國防部長顧立雄5日表示，今年國軍「漢光42號」演習的實兵演練將延續維持10天9夜，聚焦分散式指管、預想殲敵區作戰與城鎮韌性等。另外為了落實實戰化訓練，今年後備軍人將全面實施14天教育召集訓練，取消5至7天的舊制，同時陸軍實施的新式基地對抗訓練，時間由原本的5天4夜延長為10天9夜，並納入1年義務役的步兵營參訓。

去年「漢光41號」演習實兵演練情形。 (圖/軍聞社)

顧立雄指出，國軍持續秉持任務導向、為戰而訓原則，實質推動各項訓練改革作為，藉此提升各級部隊的「高戰備」能力。在重大演訓方面，去年已完成立即備戰操演、軍種戰術總驗收等多項戰、演訓，有效支撐聯合作戰計畫的任務能力。

廣告 廣告

顧立雄表示，今年規劃於4至11月間實施立即備戰操演、聯合防禦操演、「漢光」演習及各軍種聯合對抗演練，持續強化部隊關鍵作戰能力。他指出，其中「漢光42號」的實兵演習維持10天9夜，聚焦分散式指管作業、預想殲敵區作戰、戰場經營、留滯作戰執行效能、無人機防處與人力動員演練，並結合縣市政府的2026城鎮韌性演習科目，演習全程採「實兵、實地、實裝、實況」方式推動，逐步落實實戰化訓練要求。

顧立雄視導 「漢光41號」演習實兵演練 。(圖/國防部)

顧立雄也針對陸軍部分說明，陸軍汲取美軍的訓測經驗跟模式，各部隊今年開始執行新式兵科基地訓練，區分前置訓練、戰術及戰力鑑測等3階段，依作戰計畫實施10天9夜、連續24小時對抗，以驗證地面協同作戰能力，亦能磨練官兵的作戰意志與戰場抗壓能力。

此外顧立雄表示，1年期義務役男目前以高中畢業為主所編成的步兵營，今年也將配合第584聯兵旅，進訓屏東的三軍聯合火力實彈測考，置重點於陣地防禦、通聯指揮、火力支援協調等聯合軍、兵種作戰，以強化聯合拘束打擊能力。

顧立雄指出在後備教召部分，自今年起已全面實施為期14天的教召，原則上將優先針對常備部隊編實動員，使常備部隊「原兵歸原位」以使專長相符，驗證快速恢復戰力。

延伸閱讀

江和樹曝：綠營最會顧電話 台中藍營民調卻傳要5千份

國民黨台中市長初選民調時程曝光惹議 黨中央：不會公布日期

台中姊弟之爭有解！楊瓊瓔：競爭非對立而是接力