今年漲幅前10ETF出爐！主動式崛起入列前5名

▲盤點今年台股ETF績效表現，主動統一台股增長（00981A）全年漲幅69.1%，奪下冠軍。（圖╱取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 台股今（31）日封關，收盤大漲逾200點，收在28963.6點，為今年台股行情畫下一個完美句點。而觀察今年台股ETF績效表現，發現漲幅前十名榜單中，主動式ETF竟突圍入列前五名，其中主動統一台股增長（00981A）全年漲幅69.1%，拿下第一，而過去深受歡迎的國民ETF0050卻下滑至第十名。

台灣ETF市場出現明顯轉折。過去2年吸金力超強的高股息ETF，聲量與募集熱度降溫，取而代之的是主動式ETF崛起。統計今年以來已有13檔主動式ETF掛牌，總規模突破千億元；從募集速度與市場討論度觀察，強調「選股能力」的主動式ETF躍升為主流。

統計今年以來，主動式ETF漲幅、報酬率也不斷攀升，部分個股表現也已超越一般被動式ETF及高股息ETF，今年台股ETF漲幅前十名，第一名為主動統一台股增長（00981A），今年全年漲幅達69.1%；第二名為主動野村臺灣優選（00980A），全年漲幅52.9%；第三名則為聯邦台精彩50，漲幅46.9%；第四名則為主動群益台灣強棒（0982A），漲幅46.1% ；第五名則為中信小資高價30，漲幅41.41%。

而有國民ETF之稱，擁有200萬受益人的元大台灣50（0050），績效報酬卻不如投資人預期，表現跌落至第十名，今年全年漲幅36.87%。

值得注意的是，有台積之稱的富邦科技ETF（0052）今年深受投資人青睞，脫穎而出，全年漲幅達39.25%，居漲幅第七大，超越0050。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

