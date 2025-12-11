今年烏魚子產量穩定 每斤較去年便宜百元

火烤厚切烏魚子是年節餐桌上常見料理，雲林縣口湖鄉烏魚養殖數量佔全國四分之一，今年養殖烏魚產量穩定，再加上野生烏魚子大豐收，雲林區漁會就說，今年烏魚子價格比去年每台斤便宜100元左右。

雲林區漁會總幹事林傳育說明，「今年因為這些野生烏魚子捕獲量有比往年多，所以今年的價格我們漁會有壓縮在比去年便宜100到200元（每台斤）空間。」

雲林民眾詹先生表示，「過年過節的話我們都會買烏魚子送禮，如果說今年烏魚子價格今年較低的話，我們會想說就多買一點。」

雲林區漁會表示，為推廣行銷烏魚子，區漁會連續多年舉辦烏魚子評鑑活動，讓雲林出產烏魚子打響名聲，而烏魚全身都是寶，以烏魚做成創意美食料理舉辦烏魚季，一開放民眾預訂200桌全部搶空。

雲林縣農業處長魏勝德說明，「我們雲林烏魚養殖大概112公頃，占了台灣四分之一，所以烏魚不管是烏魚殼、烏魚子、烏魚膘其實都非常美味，而且我們的養殖面積占了台灣25%，所以這產量非常多。」

農業處表示，為持續提升烏魚子加工品質，以多元輔導帶動雲林養殖烏魚的產量與品質，並舉辦烏魚饗宴創意料理品嚐，吸引消費者來到雲林沿海觀光，帶動地方經濟。

