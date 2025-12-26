今年狂吸130萬人 它定期定額戶成長逾37萬！

財經中心／余國棟報導

據證交所、集保結算所及投信投顧公會資料，0050今年以來投資人數大增近130萬、規模成長逾5,000億、定期定額戶數成長逾37萬、單月定期定額金額突破60億元，每人每月平均扣款金額接近萬元，均顯示0050為存股首選基石。（示意圖/ PIXABAY）

市值型ETF吸引市場目光，主要是長期成長潛力更為投資人所重視，據證交所、集保結算所及投信投顧公會資料，國內規模最大ETF元大台灣50(0050)再創新猷，今年以來投資人數大增近130萬、規模成長逾5,000億、定期定額戶數成長逾37萬、單月定期定額金額突破60億元，每人每月平均扣款金額接近萬元，均顯示0050為存股首選基石。據集保結算所資料至12月19日，投資人數突破204萬人，為首檔達成200萬人里程碑的ETF。

廣告 廣告

元大投信表示，ETF淨值是否能長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，面對AI成長趨勢，台股代表產業包括晶圓代工、伺服器組裝、電源供應等，EPS在2026年預估維持高速成長，可望吸引資金流入推升市值，0050持續具有表現機會。

從長期投資角度，選擇0050不用再花時間選股，市值型設計將始終跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化會直接反映於0050股價表現，高效率參與台股行情。基於台股權值股表現持續突出，據彭博資訊統計至12月19日，臺灣50指數近十年含息報酬率超越加權股價指數逾100個百分點，具有相當優勢。

在規模提升、經理費率隨之下降的正向循環下，0050以12月19日9,702億規模計算，經理費率已降至約0.095%，規模逾1兆元部分將再調整至0.05%，有利長期持有。元大投信特別提醒，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際盤勢／美股平安夜漲聲響起！日股微漲韓股休市 道瓊標普再寫新高

台股盤前／標普、道瓊飆漲！美股創高報佳音 台股有望延續聖誕行情

高點不追拉回不怕！聯準會連降3碼 它這樣佈局AI鏈賺錢

台積電條款解禁！它含積量暴衝到4成 直接站在漲升浪頭

