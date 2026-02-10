今年狂犬病已累計11例 過年走春防鼬獾抓咬

農曆春節連假將近，由於近期鼬獾檢出狂犬病件數增加，今年1月已累計11例，疾管署及防檢署今天(10日)聯合呼籲，提醒民眾從事走春、賞花、郊遊等戶外活動時，勿主動接觸、逗弄及捕捉如鼬獾等野生動物，以免感染狂犬病。狂犬病一旦發病，若未及時治療，致死率幾乎達百分之百。

防檢署動物防疫組科長許家寧指出，狂犬病為人畜共通傳染病，感染狂犬病的動物通常具有侵略性，會主動接近或攻擊民眾。防檢署長期監測野生動物狂犬病情形，台灣狂犬病仍侷限於野生動物，鼬獾是主要的宿主。2023年至今年1月共監測2,597件，確診件數137件，其中鼬獾為136件，白鼻心為1件；今年1月已有11件鼬獾確診案例。每年10月至隔年3月是鼬獾活動頻繁季節，中低海拔的山麓、丘陵帶為其主要活動區域。

許家寧呼籲民眾遵守「二不一要」原則，不棄(放)養家中寵物、不接觸、捕捉及飼養野生動物、要定期攜帶犬貓及人工飼養的食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可遠離狂犬病的威脅。此外，民眾若在鼬獾常出沒的區域應提高警覺，如遇行為異常，如不怕人、主動攻擊、動作狂躁或傷亡的鼬獾，應立即遠離並通知在地動物防疫機關處理。

疾管署指出，狂犬病毒會從已感染動物的唾液隨著抓、咬傷所造成的傷口進入人體，如未及時採取醫療措施，發病後致死率近百分之百；若能在遭動物抓咬傷後立即就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可有效降低發病風險。

疾管署發言人林明誠指出，國內自2002年迄今累計3例人類感染狂犬病病例，均為境外移入病例，分別為2002年、2012年及2013年各1例，分別是中國籍、本國籍、菲律賓籍各一人，前兩例皆在中國被咬傷，後者在菲律賓被咬，3人被狗咬傷後均未適時接種疫苗，來台發病後病情急轉直下，最後死亡。

林明誠呼籲民眾在郊外活動時，應避免接觸、逗弄及捕捉野生動物，以避免暴露於狂犬病的感染風險。如不慎遭野生動物抓咬傷，應記住動物特徵、使用肥皂及大量流動清水沖洗傷口至少15分鐘，並以優碘或70%酒精消毒，盡速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院(衛生所)」就醫，經醫師評估如有感染狂犬病風險，應盡速接種免疫球蛋白，並依時程分別於第0、3、7、14天接種共4劑人用狂犬病疫苗(傷口暴露後接種第一劑當天為第0天)，以降低發病風險。