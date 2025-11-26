今年發生14起暴力攻擊 台鐵：1個月內盤點保全需求

立委李昆澤26日在立法院交通委員會質詢，鐵路警察員額5年降16％，台鐵應聘請保全，保障員工安全。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵今年發生14起員工遭暴力攻擊事件；立委質詢鐵路警察員額5年降16％，人力不足，台鐵應增聘保全，保障員工安全。台鐵公司表示，現正針對特等站、一等站車站盤點人力，評估保全設置需求，會在1個月內檢討完畢。

台鐵暴力攻擊案件頻傳，立法院交通委員會今天討論修法草案；民眾黨及國民黨提案修正鐵路法，增訂施暴者刑事罰責及罰金，交通部原則上支持，後續待委員會審查。

立委洪孟楷表示，鐵路從業人員面臨暴力攻擊風險，應加強盤點各站人力及警方聯繫，尤其是偏遠車站；立委林國成說，台鐵要認真改變，員工安全刻不容緩，小站也要請保全。

立委李昆澤表示，鐵路從業人員任務是運輸服務，不是面對暴力乘客第一道防線；然而鐵路警察量能不足，2020年路警員額745人，今年降至626人，降幅約16％，台鐵應評估增加保全可能性。

立委徐富癸表示，台鐵北區營運處月台及場站保全3人、中區0人、南區8人，人力不夠；鐵路警察人力不足，地方警察勤務繁重，頻請他們支援鐵路案件，恐怕力有未逮。

交通部政務次長伍勝園表示，今年6月跨部會協調，短期作為是增加路警巡邏頻率，並請專責保全、台鐵人員一起聯防；無路警進駐的車站，就近與地方警察連繫；也訓練員工防身及應對。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，今年暴力事件統計，上半年10件，下半年4件，顯示短期作為確實生效，不過台鐵目標是清零。

馮輝昇說明，平交道及台北、高雄車站已排有保全，現正對特等站、一等站車站盤點人力，包括台鐵人力、路警、地方警察，依據不同站別、轉運狀況、安全需求安排人力，會在1個月內完成檢討。

