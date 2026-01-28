今年發票獎金預算增26億 優先加碼雲端發票專屬獎

攸關民眾的統一發票的中獎小確幸，今年可望加碼增加中獎機率。因為，財政部長莊翠雲28日上午到立院進行專題報告，如果以2026年度全國營業稅收入預算案6570億2600萬元的3%，編列197億1078萬元。其中用在統一發票中獎獎金、兌領手續費和兌獎相關行政費用，今年將比去年增加26億8510萬元，將優先規劃用在增開雲端發票專屬獎項。

國民黨立委賴士葆表示，「以後如果有超徵稅收應該在下下年度，補列入預算金額可以嗎？」

莊翠雲說明，「在《預算法》是不是可以做這樣的編列，可能還要經過預算法主管機關再來重新看看能不能這樣。」

今年的雲端發票不只拉高中獎機率，在節能減碳方面，2025年度雲端發票開立63.31億張，使用率64.55%，比起2024年度的59.65%，提升4.9%。另外，在財政部統一發票兌獎APP的下載使用人次，已經達到743萬多人次，其中利用網路通路兌獎比率，去年比2024年度增加6.53%。不過有立委關注，電子發票的推廣成效似乎仍存在城鄉差距。

民進黨立委賴惠員提問，「店家增購的這些設備，有沒有辦法我們去鼓勵他？」

莊翠雲表示，「我們其實也有一些鼓勵的措施，希望尤其是有一些商家可以使用雲端發票，我們都鼓勵，然後國稅局也會下鄉去做輔導。」

莊翠雲強調會加強電子發票推廣。不過近期有民眾疑似收到詐騙郵件，佯稱中獎並要求輸入信用卡資訊。財政部提醒，雲端發票中獎不會要求民眾輸入信用卡號驗證身分。