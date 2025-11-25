今年白宮聖誕樹來自全美冠軍農場 梅蘭妮亞迎接 12月開放參觀

第一夫人梅蘭妮亞．川普(Melania Trump)24日迎接今年的白宮聖誕樹──來自密西根州、榮獲全國協會年度總冠軍的白冷杉(concolor fir)。當載著聖誕樹的馬車緩緩駛入白宮時，梅蘭妮亞在場迎接並與馭者致意。這棵象徵節慶核心的聖誕樹將被安置於藍廳，為即將重新開放的白宮節慶導覽揭開序幕。

媒體報導，這棵來自密西根州科森家族樹木農場(Korson's Tree Farms)的白冷杉，由一輛綠色馬車式禮車運抵白宮，車前由三名戴高帽的男子駕著馬車。梅蘭妮亞則身穿奶油色大衣並搭配深紅手套，繞著馬車與聖誕樹拍照並與馭者及陪同的女性一一致意，她說，「這是一棵非常漂亮的樹。」

科森家族樹木農場今年獲得全國聖誕樹協會(National Christmas Tree Association；NCTA)「2025年總冠軍栽培者」殊榮，這是密西根州自1985年以來首度奪下此頭銜。白宮首席園林管理員哈尼(Dale Haney)則於9月親赴農場挑選今年的官方聖誕樹。

這棵象徵節慶的主角抵達後，也代表梅蘭妮亞即將揭曉2025年白宮聖誕裝飾，川普第一任期時，她主導的聖誕布置曾受到外界高度關注。今年10月，梅蘭妮亞曾在網路發布一段短片，提前曝光今年聖誕主題，其中包括設計大量金色飾件、花環與亮面裝飾物。

根據白宮規畫，這棵聖誕樹將擺放於藍廳，並預計在12月重新開放公眾參觀後，作為國家樓層(State Floor)裝飾的一部分。今年的公眾導覽因爭議性施工而停擺數月。

科森家族代表指出，「我們對這次機會感到非常興奮，也很自豪能代表全美真聖誕樹栽培者，延續為白宮提供真樹的傳統。」科森家族農場創立於1973年，位於密西根州大湍市(Grand Rapids)東北近1小時車程的席尼鎮(Sidney Township)。根據農場官網指出，科森家族樹木農場在2015年曾獲得全國聖誕樹競賽優勝，並為當年副總統官邸提供官方聖誕樹。

