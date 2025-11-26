今年的冬天會很冷？ 鄭明典：北極上空「冷暖空氣對峙」 要注意超強寒流來襲

Yahoo天氣多一典主持人鄭明典在臉書發文，他觀察到大約在北極圈上方23公里高空，兩團相對暖和冷的空氣對峙中！這個 「極區平流層暖變」發生的現象，這麼早發生的情況相對少見。在他的印象中，2016年年初有超強寒流，年底時就有類似偏早發生的平流層暖變現象。

北半球上空氣溫預測

鄭明典說，這個時間應該是極渦發展的階段，極區上空日照減少空氣冷卻，冷卻的空氣下沉，周邊空氣內縮來補充下沉空氣，空氣內縮自然形成逆時針環流就是「極渦」，在冬季前期，通常是單一逆時針旋轉的冷空氣盤踞在北極圈上空。本應該是極渦發展的地方出現暖空氣，基本上這就是"極區平流層暖變"發生的現象，這麼早發生的情況相對少見。

專家提醒，這樣的高空異常，雖離我們日常生活很遠，但若成形、且強度足夠，有可能透過大氣循環與天氣系統，影響中緯度地區的氣候。提醒民眾及相關氣象機構關注未來變化，密切追蹤可能的氣候異動。

根據氣象署最新預報，對於台灣本島北部都會區，週四（11/27）：白天預估氣溫約 16–21°C，夜間約 16–18°C，天氣偏涼。週五（11/28）：白天約 18–20°C，夜間約 17–18°C，溫度略回升，整體穩定。 週六（11/29）：白天約 19–24°C，夜間約 18–21°C，是三天中氣溫最高的一天。整體而言，週四至週六氣溫由偏涼逐步回暖，白天大致舒適，晚上稍涼，適合外出。根據目前預報，並無顯著強降雨或劇烈天氣的提醒，但天氣仍可能因大氣變化而有起伏。