今年真的不一樣了！富邦悍將出招 補進日籍左投阿部雄大、韓職洋砲邦力多

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

富邦悍將今（19）日宣布，正式簽下具日本籍身分的左投阿部雄大以及多明尼加籍的洋砲邦力多（Luis Liberato），先後於本週、2月加入球隊春訓行列，與悍將共同備戰新球季。

富邦悍將今（19）日宣布，正式簽下具日本籍身分的左投阿部雄大（左）以及有韓職經驗的洋砲邦力多（右）。（圖／Jsports推特、美聯社）

現年25歲的阿部雄大出身日本社會人棒球體系，曾效力於 ENEOS 隊，在社會人賽事中表現穩定。去年於社會人大會出賽9場，拿下7勝，投53局送出49次三振，最快球速可達150公里，其潛力也曾在日職選秀期間受到關注。球團評估後，決定透過育成洋將制度進行長期觀察與培訓，作為投手戰力的重要儲備。

廣告 廣告

現年30歲的邦力多，雖並非一般所認為重砲手，但去年在韓職出賽半季也揮出10轟的佳績，在維持3成打擊率的狀況下也能維持中長程砲火，更重要的是，他擁有鎮守中外野的能力，可以有效補足富邦悍將的外野深度，球團也認為此一補強能兼顧外野防區以及火力的支援，創造出「利多」的局面。

回顧本季補強動作，富邦悍將明顯比過去更早出手、也更有節奏。除了從戰力外名單補進馬剛、林書逸，增加輪替彈性，也在自由球員市場成功網羅捕手林岱安，補強防守與捕手深度；洋將方面，球團不僅續留魔力藍、鈴木駿輔，也提前簽下威戈神與艾力戈，讓投手戰力在開季前就先到位，避免再度出現「臨時補洞」的情況。

再加上育成洋將阿部雄大以及具備韓職經驗的洋砲邦力多加入，顯示悍將補強思維不再只看眼前，而是同步拉長戰線、補強農場陣容深度。林威助接任副領隊後，球團在洋將規畫與養成節奏上明顯調整方向，新賽季從即戰力到未來戰力都同步鋪陳，展現出大破大立、全面翻新的經營氣魄，也讓外界對悍將新賽季表現多了幾分期待。

更多FTNN新聞網報導

CPBL／悍將新賽季新氣象！14日林岱安加盟記者會 20日啟動第一階段春訓

悍將正式續約魔力藍與鈴木駿輔 成績、態度有目共睹

統一獅補償抉擇倒數！江少慶「未列保護名單」下家最快明天揭曉

