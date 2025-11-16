今年秋冬最強冷空氣！週二晚間急凍「一路冷到這天」
生活中心／黃依婷報導
今（16）日各地早晚仍涼；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。氣象粉專也指出，週一起台灣北部跟東部就會變天，且這波冷空氣將會是今年秋冬以來最強的。
天氣分析師廖于霆在臉書「天氣風險 WeatherRisk」發文，週日受到偏東風影響，各地天氣晴到多雲，北部東北部白天高溫可以來到25到27度，中南部及東南部高溫28到30度，感受都滿舒適的，要好好把握。到了週一清晨，東北季風南下，北部東北部會轉為陰陣雨天氣，氣溫從早一路下滑。
廖于霆指出，這波進入秋冬以來最強的冷空氣，週一各地低溫大概19到23度，到了週二晚間，北部東北部低溫剩下17度，中南部低溫17到19度。東南部低溫在20度上下。週三晚間，北部東北部低溫15到16度，中南部低溫16到18度，東南部低溫20度左右。要到週四以後，冷空氣減弱，各地低溫才會以每天一度的速度回升。
廖于霆提醒，這波冷空氣水氣多，北部東北部都會是陰雨天氣，感受起來比較溼冷，而且要濕冷到週四，中南部地區較不受水氣影響，都維持晴時多雲天氣，但日夜溫差稍大，要多注意保暖。
更多三立新聞網報導
館長遭控要特助拍下體照！律師看傻「真的很照顧下屬」：視為己出的概念
把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強 大雨炸5地最強時刻曝
同志找代孕「生4寶」狂喊無經驗！她氣罵可惡：希望社會局關切
首波冷氣團要來了？這天低溫估「僅12度」最冷時段曝光
其他人也在看
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下週冷空氣強襲！北部急凍探13度 氣象署：把握周末好天氣
（記者許皓庭／綜合報導）今（14）日上午中央氣象署與氣象專家皆發布最新預測，指出台灣將在周末迎來短暫回暖，但下 […]引新聞 ・ 1 天前
北台灣剩最後一天太陽！專家：下周起溫度溜滑梯 2時段雨勢猛烈
在鳳凰颱風與東北季風產生的共伴效應摧殘過後，台灣迎來了短暫3天的好天氣，氣溫保持在舒適的20至25度左右，南部則是來到30度，不過專家提醒，周一（17日）起，隨著東北季風再度增強，壞天氣又將到來，呼籲北台灣的民眾把握周日最後一天暖陽，屆時下午與深夜兩時段雨勢較為猛烈。中時新聞網 ・ 8 小時前
變冷番薯！入秋最強冷空氣要來了 北部、東北部「這2天」恐探12度
別被現在溫暖的陽光給騙了！中央氣象署今（15）日表示，雖然今明兩天北部和宜蘭回暖，但氣象署預報員張竣堯提醒，全台早晚仍偏涼，注意基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨。此外，下週一（17日）開始，今年入秋最強冷空氣來襲，氣象專家吳德榮指出，冷空氣南下後，迎風面的北部、東北部及東部將轉為有雨，氣溫也急速下滑，「下週二、週三（18日、19日）是這波冷空氣最強勁的時間！三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強 大雨炸5地最強時刻曝
今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，把握週日最後暖陽，週一起東北季風將會再度增強。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
下周「入冬第一波冷空氣」襲來！強度直逼大陸冷氣團 氣象專家點出3地區下探12度
[Newtalk新聞] 下周準備迎接今年入冬第一波冷空氣！天氣風險公司分析師薛皓天指出，下週二槽線來到台灣北部為本波東北季風最強時間，這波帶來的冷空氣強，有機會迎來入冬第一波冷氣團報到，若台北測站沒達冷氣團標準，中北部、東北部沿海地區及山區也仍有12度左右低溫機會。 薛皓天表示，台灣冬季的天氣系統主要影響就是東北季風，近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24~27度，南部高溫約27~29度。 整體環境改變要到下周一，薛皓天指出，下週一隨北方槽線加深，地面高壓南下，東北季風增強，新竹以北及宜花轉陰時多雲有短暫陣雨天氣，氣溫方面外出會有明顯感受偏冷，苗栗以南維持晴到多雲時晴天氣，不過中部氣溫有略下降，另外東北季風強勁，北海岸及西半部風力提升，局部有6~9級陣風機會，浪高也會提升，若要前往沿海地區的朋友要多加注意風浪狀況。 薛皓天提醒，下週二槽線來到台灣北部為本波東北季風最強時間，這波帶來的冷空氣新頭殼 ・ 1 天前
下週強冷空氣南下！2區轉濕冷「低溫剩14度」 降溫趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 今(14)天仍受東北季風影響，但明(15)天開始冷空氣減弱，全台溫度都會回升，對此，氣象署指出，這個週末過後，17日開始就會有新一波強冷空氣，東北季風再度增強，北部和東半部轉濕冷，最低溫的時間點在19日清晨，北東低溫下探至14度，其他地方也會有明顯降溫。 氣象署指出，今天仍受東北季風影響，晚上台灣附近為偏東北風，明天開始環境轉偏東風，因此台灣附近溫度回升，降雨則以迎風面地區為主，東半部整天不定時有零星降雨；16日之後環境仍為偏東風，水氣比明天增加，桃園以北、東半部降雨變多，其他地區多雲到晴。 17日開始受冷空氣勢力範圍影響，北部、東半部整天濕涼，最冷時間預估落在19日清晨，中部以北、宜蘭、花蓮低溫約14到15度，南部17到18度；20日冷高壓移動到韓國，台灣漸漸有東風的分量，會變得比較溫暖一些，且水氣將會減少，北部、東半部有雨，但降雨時間較17日趨緩。查看原文更多Newtalk新聞報導11月中仍偏暖！鄭明典證實與「全球暖化」有關：北極圈盤據暖空氣入秋最強冷空氣下週報到！全台濕冷有感降溫 未來一週天氣一次看新頭殼 ・ 1 天前
今晨16.7℃！最強冷空氣要來了 恐達冷氣團「凍剩12℃」
【記者張綵茜、江宜潔／綜合報導】今（15）日東北季風減弱、各地天氣穩定，稍早本島平地最低溫16.7℃出現在苗栗公館，接著明（16）日全台也多為晴到多雲好天，不過過了短暫週末恐又要變天了，下週一（17）起號稱今年最強一波冷氣團即將南下、下週二（18）冷空氣明顯增強，屆時不僅北部可能驟降至14℃門檻，局部地區甚至可能冷剩12℃，有機會迎來入冬首波冷氣團。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前
一圖看溫度溜滑梯！下週入秋最冷「下探14度」 連3天又濕又冷
入秋最冷要來了！中央氣象署表示，下週一（17日）開始台灣受到冷空氣南下影響，預估最冷時間是在週三（19日）清晨，中部以北、宜蘭、花蓮低溫僅剩14至15度，其中台北測站測出15度，已接近大陸冷氣團等級（低於14度）。降雨方面，下週一起北部、東半部雨勢明顯，中南部山區則有零星降雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「泉月樓行館」遭爆違建！ 業者喊冤：淹怕了才設防水閘門
位於宜蘭冬山鄉的「泉月樓行館」近日因被爆料部分建物為違建而引發廣泛關注。業者指出，這一切源於當地政府未能解決淹水問題，迫使他們不得不設置防水閘門和圍牆以保護自身財產。該行館在近期受到鳳凰颱風的影響，外圍的防水設施成功阻擋了洪水，讓內部保持良好狀態。中天新聞網 ・ 1 天前
週末宜出遊！把握短暫好天氣 全台下週有感降溫
東北季風持續影響，位處迎風面的基隆北海岸、東半部有零星降雨，其他地區可見陽光，不過週末早晚偏涼且溫差大，下週還有冷空氣報到，南部地區也將有感轉涼，建議民眾備好長袖衣服禦寒。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭明典曝極區冷空氣要來了！下周台北低溫下探14度 跟「全球暖化」大有關係
天氣風險分析師吳聖宇指出，下周一到周三較強東北季風南下，預報模式預測台北站的低溫直逼14度，各地都將會有感降溫轉冷，可以繼續觀察看看有沒有機會挑戰大陸冷氣團等級的強度。天氣多一典 ・ 1 天前
快關窗！台南安定工廠大火濃煙狂竄 南市7區、高市20區空品提醒
台南安定一處工廠今（14）日發生火警，消防隊目前已控制火勢，不過火勢伴隨大量濃密黑煙，導致台南7區發出「空品提醒」，另因風向逐漸轉為正北至東北東，連帶造成污染物影響高雄市20行政區。環保局呼籲民眾盡量台視新聞網 ・ 1 天前
快訊／高雄人快關窗！安定區大火濃煙南飄「20區淪陷」環保局這麼說
環保局表示，根據氣象及環境部資訊更新，因風向逐漸轉為正北及東北東，影響範圍包含茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、楠梓區、左營區、仁武區、鼓山區、鳥松區、前鎮區、前金區、旗津區、小港區等13個行政區，另空氣品質受影響區域含涵蓋阿蓮區、路竹區、岡山區、湖內區、燕巢區、橋頭區、大社區等7區，提醒下風處民眾特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
想跑步又不敢吃碳水化合物？缺乏碳水會降低訓練效益！碳水對長距離跑步運動的重要性
在從事長距離跑步或耐力運動時，許多跑者為了控制體脂、保持輕盈，會刻意壓抑醣類／碳水化合物（以下簡稱「碳水」）的攝取。其實，這樣做可能會削弱你的運動表現，甚至引發「撞牆期」或疲勞提早出現。本篇文章將帶大家瞭解：碳水是什麼、對耐力運動的幫助、缺乏時的影響、碳水攝取的食物來源，以及適切的補充時機與方法。幫助跑者在跑步訓練或比賽中運用碳水，而不是因為害怕「吃醣」反而偏離了表現最佳化的路徑。Yahoo奇摩趣運動 ・ 1 天前
不理會環團呼籲立法院強渡關山 光電產業被迫吞下修法惡果陷入黑暗期
儘管台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、台灣環境規劃協會、地球公民基金會今（14日）於《環境影響評估法》修法前共同發出緊急聲明稿，呼籲民眾黨採取加嚴管制、擴大禁建範圍的修法，恐導致光電發展全面停滯，有悖於國家能源轉型與淨零目標，也扼殺部落、農漁村追求轉型的機會。然而，這樣沉重的呼籲，依舊阻止不了民眾黨與國民黨聯手三讀通過修法。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
周末好天氣！北台灣率先降溫 11/18恐下探14度
今（15）日東北季風減弱，中央氣象署指出，各地大多為晴到多雲、溫暖穩定的天氣，僅東半部地區雲量較多偶有零星降雨。北部及宜花氣溫回升，高溫來到24至26度，而中南部及台東則為27至30度，各地低溫普遍為19至21度，早晚感受較涼，白天溫暖舒適。中天新聞網 ・ 1 天前
宜蘭渡假行館未淹水引關注 建築多項違規縣府已列管排拆
宜蘭冬山鄉一間渡假行館在淹水期間因有圍牆、擋水板沒有淹水，並在網路宣傳，引發外界熱議，但其實這家行館涉及多項違規，建築部分是違章，縣政府已列管排拆。另外這次淹水最慘重的蘇澳鎮，居民目前持續整理家園，鎮公所預計今入夜前能完成所有清運。公視新聞網 ・ 1 天前
暖陽剩今天！11/17東北季風增強降溫 宜蘭5地區迎大雨
東北季風將增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週一（17）宜蘭局部地區將會迎來一波大雨，同時北台灣也有下雨機會，全天感受濕冷，低溫將下探15度。中天新聞網 ・ 28 分鐘前
變天來了！下週雙重打擊「週一至週三雨勢明顯」 週三夜低溫探14度
氣象署指出，明（16）日水氣增加，基隆北海岸、東北部及大台北山區會有局部短暫雨，花東、恆春半島也有零星降雨，其他地區則多雲到晴。週一起東北季風逐漸增強，北部及東半部降雨機率升高，週一與週二為主要降雨時段，基隆北海岸、東北部及大台北山區雨勢較明顯，部分地區有...CTWANT ・ 13 小時前