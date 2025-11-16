今年秋冬最強冷空氣！週二晚間急凍「一路冷到這天」

生活中心／黃依婷報導

這波冷空氣水氣多，北部東北部都會是陰雨天氣。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk）

今（16）日各地早晚仍涼；臺灣東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。氣象粉專也指出，週一起台灣北部跟東部就會變天，且這波冷空氣將會是今年秋冬以來最強的。

天氣分析師廖于霆在臉書「天氣風險 WeatherRisk」發文，週日受到偏東風影響，各地天氣晴到多雲，北部東北部白天高溫可以來到25到27度，中南部及東南部高溫28到30度，感受都滿舒適的，要好好把握。到了週一清晨，東北季風南下，北部東北部會轉為陰陣雨天氣，氣溫從早一路下滑。

廖于霆指出，這波進入秋冬以來最強的冷空氣，週一各地低溫大概19到23度，到了週二晚間，北部東北部低溫剩下17度，中南部低溫17到19度。東南部低溫在20度上下。週三晚間，北部東北部低溫15到16度，中南部低溫16到18度，東南部低溫20度左右。要到週四以後，冷空氣減弱，各地低溫才會以每天一度的速度回升。

廖于霆提醒，這波冷空氣水氣多，北部東北部都會是陰雨天氣，感受起來比較溼冷，而且要濕冷到週四，中南部地區較不受水氣影響，都維持晴時多雲天氣，但日夜溫差稍大，要多注意保暖。

