今年稅收短徵 財長：預算數和實徵數差距非財政轉壞

財政部日前公布最新稅收統計，由於車市、房市買氣不佳影響稅收表現，今年達標機率相對低，可能是2020年以來首見短徵，估低於預算數新台幣300億至500億元。財政部長莊翠雲今天(17日)在立法院答復立委質詢時表示，稅收短徵主要是預算數和實徵數的差距，並不是財政轉壞或財政不好。

莊翠雲說：『(原音)今年的稅收其實是比去年的實徵數是高的。因為我們今年的預算數比去年的實徵數，我們編列高出了947億，所以目前的實徵數，中央的實徵數到11月為底，比去年從同期1到11月是增加539億，但是跟預算數之間會有一個差距。所以我們預估今年的實徵數跟預算數之間，我們認為只會差到2%到1%之間，這已經相當準。』

至於稅收短徵是否會影響中央統籌分配稅款？莊翠雲表示要等到年底精算後才會知道，但財政部會事先通知地方政府，讓地方政府知道有這樣的情況。(編輯：鍾錦隆)