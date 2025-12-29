今年第二度 解放軍「正義使命-2025」！實彈射擊全面圍台 國防部強烈譴責

中共解放軍29日突然宣布展開圍台軍演，演訓範圍完整包圍台灣本島東南西北四周。這次代號為「正義使命-2025」的軍演，將實施包括港口封控、實彈射擊等多項軍事演練，被解讀為對美國近期對台大規模軍售的反制行動。中國軍事專家表示，此次演習展現維護國家主權的決心，而台灣國防部則強烈譴責此舉為不理性挑釁，已成立應變中心並派遣適當兵力應對。

強調港口封控，大陸軍事專家宣稱軍演離台越來越近。（圖／解放軍東部戰區）

中共解放軍在12月29日一早突襲式宣布，將開始實施圍台軍演，演訓範圍包含台灣本島的東南西北四個方向。解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸表示，此次軍演地點位於台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南及台島以東海域，組織代號為「正義使命-2025演習」。東部戰區同時發布最新文宣，在台灣地圖旁畫上盾牌和多艘機艦，並寫上「正義之盾」字樣。

大陸國防大學教授孟祥青解釋這次軍演名稱的用意，他表示「正義」展示的是維護國家主權的堅定決心，反對外部勢力干涉；而「使命」則彰顯維護國家領土完整的決心。值得注意的是，今年4月解放軍就曾舉行過圍台軍演，當時代號為「海峽雷霆-2025A」。

東部戰區宣稱此次軍演將實戰演練海空陸軍和火箭軍的聯合突擊能力，演練內容包括港口封控、艦機多向抵近以及奪取綜合控制權。其中實彈射擊的時間從30日上午8點到下午6點為止。外界分析認為，由於美國近期對台灣進行大規模軍售，因此中共採取大動作反制。

面對中國軍方的挑釁，我國國防部也迅速回應，拍攝高畫質影片強調安全不能寄於任何幻想，傳達堅定自我防衛的決心。國防部副發言人喬福駿表示，中共近期持續在台灣周邊及印太區域展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，正是破壞區域和平的主因。國防部對此不理性的挑釁行為表達強烈譴責，並已成立應變中心，派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演。

值得一提的是，台北市長蔣萬安才參加完上海雙城論壇，12月28日晚間6點多回到台灣，結果隔天一早中共解放軍就宣布要圍台軍演。大陸官媒《新華社》在28日晚間就發表文章，批評總統賴清德阻撓交流、升高對立，並多次強調外部勢力干涉，隔天隨即宣布軍演，對台灣步步進逼。

