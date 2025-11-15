今年第二樁！中國男子在英迷姦多女 遭判無期徒刑

中國籍男子許超在英國下藥迷姦多名女子，還偷拍數百女子裙底，遭判無期徒刑。圖：倫敦市警察局



中國籍男子許超（Chao Xu，又譯「徐超」）在英國下藥迷姦至少十多名女子，還還在大眾運輸系統大量偷拍女性裙底，週五（11/14）在倫敦法院遭判無期徒刑，14年內不得假釋，法官斥責他「極度危險」。今年稍早，也有另一名中國男子鄒振浩在英迷姦至少10名女子，同樣被判無期徒刑。

英國廣播公司（BBC）、《衛報》等英媒報導，33歲的許超2015年赴英求學，在格林威治大學（University of Greenwich）取得國際法碩士學位後，獲准以工作簽證留在英國，並成立名為「UK Talent Online」的獵頭公司，主要為華裔留學生安排畢業後的工作。

他經常在自家公寓舉辦聯誼派對，引誘迷姦目標女子上門。他也在家中暗藏針孔攝影機，偷拍女性如廁或淋浴。

許超在自家安裝針孔式攝影機的留影。圖：倫敦市警察局

根據法庭審理紀錄，這些攝影機藏在空氣清新劑、音響、電子時鐘或衛生用品包裝內。

至少自2022年開始，許超會在號稱「生命之泉（Spring of Life）」的飲料中混入迷姦藥物，將受害者迷昏後性侵數小時，還拍下性侵過程留作「戰利品」。

許超的惡行遭揭發，是因為一名受害女子6月間向警方報案，警方因此找到另外13名受害者遭性侵的影像。

報案的女博士生指出，她在許超家的派對上喝下「生命之泉」後就感到昏沉，隨後被許超性侵。她「能感覺到被侵犯，卻毫無力氣反抗」。

許超以號稱「生命之泉」的飲料迷昏受害女子。圖：倫敦市警察局

隔天醒來時，她想起許超似乎有拍照錄影，於是質問他。許超自稱已喝醉，「可能碰過她」，但拒絕交出手機。女子報警後，警方在許超的手機裡發現93張照片及30段影片，顯示她在凌晨1時55分至6時30分之間，共被性侵4次。

這名受害者在提交給法庭的證詞中說，許超「偷走了原本的我」，她的人生因此改變，「覺得自己再也回不去了」。

警方還發現，許超會把昏迷的女性擺成不同姿勢，甚至曾替其中一名女性穿上絲襪。

不過，目前只有三名受害者確認身分，許超拍攝的影片中，至少還有11名女性身分不明。倫敦警方已發布英語、簡體中文、正體中文網站，呼籲受害者與知情者提供線索。

倫敦警方還發現許超在大眾運輸系統偷拍女性裙底的大量影片與照片，受害者恐達數百人。

檢察官法瑞利（Catherine Farrelly）表示，許超是「大膽且持續性的性侵犯，犯行日益加劇」，「他膽大到可以在任何地方下手。在自己家裡、在工作地點、在火車站，對象可以是任何人」。法瑞利更指出，在許超身邊「沒有任何女性是安全的」。

倫敦法官格勞特（Christopher Grout）週五判處許超無期徒刑，14年內不得假釋。他在庭上向許超表示：「你是極度危險的人。」

法官也表示，許超錄製並保存性侵受害者的影片，更加突顯他的危險性，「我相信你從虐待受害者中獲得快感」。

法官直指：「你是會先博取女性信任，再強暴並性侵她們的掠食者。我毫不懷疑，只要任何女性不幸與你獨處，你都可能對她們造成極大的性傷害與心理傷害。」

許超的辯護律師海珊（Frida Hussain）則表示，許超的罪行是他「將變態性幻想實際搬演」的結果，如今將付出代價。

中國留英博士鄒振浩涉迷姦數十女，遭倫敦警方逮捕時的檔案照。倫敦市警局／BBC

英媒指出，此案與今年稍早英國倫敦大學學院（UCL）博士生鄒振浩的案件極為相似。鄒振浩因對10名女性下藥、灌酒並性侵，同樣被判無期徒刑。他們兩人都會將性侵過程拍攝留存，警方亦呼籲受害者出面。

倫敦市警官桑德森（Lewis Sanderson）表示，許超「是我們見過最危險、最多產的性犯罪者之一」，「他的犯行縝密、持續，對受害者造成無法想像的傷害」。

桑德森表示，警方相信在英國國內外可能還有很多遭許超侵犯的受害者，「可能上百名」。

