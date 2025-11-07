今年第二次！四叉貓粉專被永久停權 網友：彌勒聖火令這麼強？！

網紅四叉貓(左圖，翻攝臉書)不僅粉專被停權，又爆出被宗教團體列入詛咒滅殺清單中(右圖，檢舉人提供)。

知名網紅「四叉貓」劉宇的臉書粉絲專頁今（7）日凌晨再度遭停權，他在個人帳號與Threads上發文透露，「有人檢舉我的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了。」今天一早四叉貓再度發文，稱他聽到自己被新興邪教發動聖火令詛咒的消息，自嘲「約ㄆ不順跟嫁不掉的原因都找到了！」網友則在留言默默提醒「還有粉專被ㄈ的原因」。

《鏡報》今獨家揭露國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主糾眾成立秘密群組，天天發出「彌勒聖火令」，要求眾弟子集體以意念攻擊包括四叉貓在內的國內外名人，其中包括網紅四叉貓。恰巧今天凌晨3點多，四叉貓就在社群平台發出悲鳴，表示自己粉專又被停權了，網友則回應：「他們會不會把你臉書粉絲頁被檢舉停權當成是詛咒應驗？」、「看來聖火令拼不過你的慾火令」。

據報導，宇宙彌勒皇教教主陳金龍是從今年2月起，在秘密群組中指示弟子集體詛咒四叉貓及藍綠政要等特定對象，而四叉貓則在今年7月就曾遭遇社群粉專遭停權狀況，包括臉書、IG與Threads帳號接連被停權，甚至永久封鎖。四叉貓當時表示，自己的粉絲專頁帳號雖有藍勾勾認證且經營多年，但短時間內湧入大量檢舉，仍可能讓系統誤判而被下架。

今天凌晨，四叉貓在社群平台PO出他的粉專二度被封的消息，上萬名網友紛紛按讚留言，安慰貓貓「怎麼貼幾篇太子集團的料就被檢舉了」、「肯定是動到誰的神經」、「爆料詐騙集團結果被檢舉詐騙？」、「狗仔頭的網軍動得很厲害」，也有網友打趣他是遭到邪教詛咒，粉專才會被封鎖。



