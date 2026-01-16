今年第二次「聯合戰備警巡」 大陸軍機18架次越中線

國防部今（16）日上午公布解放軍台海周邊海、空域的最新動態，15日大陸軍方啟動本月的第二次「聯合戰備警巡」，共有46機艦在台海周邊侵擾，其中有18架次飛越台灣海峽中線。

大陸的轟6K轟炸機。(圖/國防部官網)

根據國防部公布的資料，1月15日6時到16日6時，總共偵獲解放軍機34架次及解放軍艦11艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動，其中有18架次大陸軍機跨越海峽中線，進入我國的北部、中部、西南及東部空域。

在我國防空識別區北面，1月15日8時25分到12時20分，有主、輔戰機5架次活動。在海峽中線以西，1月15日6時20分到19時5分，有包含轟炸機在內的主、輔戰機及無人機27架次，其中16架次飛越海峽中線，並有無人機環繞台灣南端外海、沿東部北上長途飛行。

(圖/國防部)

此外，在我國防空識別區的西南面，1月15日9時15分到16時40分，有輔戰機1架活動。在東部的綠島東方外海，1月15日7時30分到13時55分，則有無人機1架由台灣海峽環繞南台灣、飛到該處活動。

這也是解放軍新的一年開始第二次實施「聯合戰備警巡」，上一次是在1月8日。國防部15日下午便發布新聞稿指出，自當天8時54分起，陸續偵獲大陸的殲10型戰機、轟6K型轟炸機、空警500型空中預警機等，各型主、輔戰機及無人機計28架次出海，其中18架次飛越海峽中線及其延伸線，進入我國北部、中部、東部及西南空域，配合解放軍艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我國周邊空、海域。

國防部依慣例強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

