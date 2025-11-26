今年第二波裁員人數二到三倍 惠普聲稱配合AI轉型不得不做

惠普（HP）於11月25日對外宣布，將在2028年底前推動新一波全球裁員，規模預估介於4000至6000人之間，最高可能占其全球員工總數的10%。此項大規模人力調整是公司全面導入人工智慧（AI）策略的一部分，象徵這家位於加州帕羅奧圖的科技企業正加速推動營運轉型。



消息公布後，惠普股價在盤後交易中應聲下挫5.5%。路透社報導指出，這次裁員與其整體財務規畫緊密相關，公司目標是在2028財年前節省10億美元成本。企業預期，本次重整將帶來約6.5億美元費用，其中2.5億美元將於2026財年認列。

以AI與代理式AI技術導入多項營運環節



執行長恩里克．洛雷斯（Enrique Lores）表示，裁員並非單純的節流措施，而是推動AI驅動營運模式的必要過程。他強調，惠普在2025財年的表現顯示旗下產品組合具備市場韌性，團隊也能在快速變動的科技環境中展現實力，因此公司將在2026財年集中火力完善AI裝置的布局，以強化客戶在生產力、安全性與彈性方面的使用體驗。

根據惠普公布的財報簡報，公司策略著重於「透過AI提升客戶滿意度、產品創新與整體生產力」，並透過「人力精簡」與方案整併來落實成本優化。路透社進一步指出，洛雷斯在與媒體的電話會議中透露，惠普過去兩年已展開多項內部試驗，重新設計關鍵流程，並以AI與代理式AI技術導入多項營運環節，他形容AI帶來的效益「極具影響力」。

今年2月已裁減2000名員工



根據科技業裁員追蹤網站layoffs.fyi的紀錄，惠普今年2月已裁減2000名員工，當時同樣被歸類為重整計畫的一部分。此次再度公布更大規模的人力調整，使其AI轉型策略受到市場高度關注。

惠普同時公布2025財年最新業績，數據顯示年營收達553億美元、年增3.2%，自由現金流達29億美元；然而GAAP每股盈餘仍下滑5.7%，反映公司正面臨成本壓力與營運架構調整的雙重挑戰。



責任編輯：許詠翔

