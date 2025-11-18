今年第五例 苗栗家犬叼到狂犬病鼬獾狗兒安樂死

苗栗今年5起狂犬病都是鼬獾帶原。（圖：動防所提供）

苗栗縣再添鼬獾狂犬病例！農業部生物多樣性研究所於9日接獲通報，指稱苗栗通霄鎮某牧場附近，有家犬叼咬死亡鼬獾，經將鼬獾屍體送驗，17日報告出爐確定為狂犬病陽性。由於這隻叼咬鼬獾的犬隻嘴齒有接觸到狂犬病鼬獾，感染風險高，經動物保護防疫所今天（18日）前往飼主家中溝通，獲飼主同意安樂死，並誘捕附近地區流浪犬施打疫苗。

苗栗今年已有5起狂犬病例，動防所也加強犬隻疫苗的施打。（圖：縣府提供）

苗栗縣動防所表示，這起今年第5起狂犬病例，是農業部生物多樣性研究所於9日接獲通報，指通霄鎮某牧場附近，有餵食的流浪犬叼咬死亡鼬獾，經將鼬獾屍體送驗，17日報告出爐確定是狂犬病陽性。

廣告 廣告

動防所表示，叼咬死亡鼬獾的狗兒，為當地一名「愛媽」飼養，因狗兒嘴齒有接觸到鼬獾屍體，受感染狂犬病的風險高，經與飼主溝通，獲飼主同意，將把這隻狗兒送安樂死，後續送驗檢測。另外，當時附近還有3隻流浪犬，動防所也誘捕施打狂犬疫苗並觀察6個月。

依農業部監測，苗栗縣今年出現狂犬病例共有5起，除了通霄之外，包括泰安鄉、大湖鄉、公館鄉和三義鄉，都傳出狂犬病例，而且5起病例都是鼬獾感染，目前並無犬隻受感染。（彭清仁報導）