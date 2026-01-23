今年第一團！美國聯邦參議員蓋耶哥訪台 關注避免雙重課稅

美國參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）曾於2018年以眾議員身份訪台。總統府提供



美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）偕資深國會幕僚於1月22日至24日訪問台灣。在台期間，將晉見總統賴清德總統與副總統蕭美琴。他是今（2026）年第一位訪台的美國國會議員，尤其在台美完成關稅談判總結會議之後，被認為具有指標性意義。

蓋耶哥曾於2018年以聯邦眾議員身分訪台，並多次表達對台美安全關係的高度重視，積極支持雙邊深化經貿合作、推動解決雙重課稅問題，並致力促成台北與鳳凰城直航。除了晉見賴清德、蕭美琴，外交部長林佳龍也將設宴款待，就台美經貿與安全關係及區域情勢等重要議題交換意見。

蓋耶哥是亞利桑那州選區的參議員，此行是蓋耶哥首度以聯邦參議員身分來訪，且是今年第1位訪台的美國國會議員，外交部指出，近期台美完成關稅談判總結會議、台北與鳳凰城直航航線也順利啟航，蓋耶哥在台美關係達成多項重要里程碑之際訪台，更具指標意義。

外交部表示，持續在「總合外交」核心策略下，與美國國會及行政部門等各界友人攜手合作，深化台美緊密夥伴關係，促進台美共同利益，並進一步維護區域的和平、穩定與繁榮。

