即時中心／潘柏廷報導

美國軍方媒體《星條報》（Stars and Stripes）報導，根據美國第七艦隊今（20）日發出的未署名電子郵件，一艘美軍飛彈驅逐艦「芬恩號」與測量船「瑪麗西爾斯號」，上週五（16日）至上週日（17日）「例行性」通過台灣海峽，值得注意的是，這是美國海軍今年（2026）首度確認穿越台海。

報導提到，第七艦隊指出，此次航行是在「不屬於任何沿岸國家領海範圍之外」的海域進行。此外，聲明中更指出「此次通過台灣海峽，展現美國致力於維護各國航行自由這一原則的承諾」。

廣告 廣告

第七艦隊也強調「美國反對任何與航行、飛越自由，以及其他合法海空使用權不相符的主權或管轄權主張」。

原文出處：快新聞／今年第一次！美國第七艦隊證實2軍艦通過台灣海峽

更多民視新聞報導

詐騙園區遭取締！柬埔寨金邊中國大使館現排隊人潮 盼春節前能回國

熊本阿蘇山直升機失事！2名台籍遊客生死未卜 日警疑於火山口附近尋獲機體

中共前國安高層被「開除黨籍」 涉政商勾結、干預司法下場曝

