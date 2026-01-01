今年第一道曙光！ 鄭明典分享玉山北峰絕美照、「勇者的升旗典禮」

鄭明典在臉書發文分享玉山北峰的2026年「第一道曙光」。 圖：翻攝鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 2025年劃下句點，今（1）天是元旦，前中央氣象局（署）長鄭明典在臉書分享玉山北峰的2026年「第一道曙光」，致敬最高元旦升旗，發文寫下「美麗的青天白日滿地紅，勇者的升旗典禮」，並祝大家「2026心想事成」。他也表示，現在因為暖化嚴重，這一次達到寒流標準的機率並不高，但很可能會有一波氣溫驟降的現象。

鄭明典今天清晨在臉書分享玉山北峰曙光照並發文寫道：「美麗的青天白日滿地紅，勇者的升旗典禮」，此照片為中央氣象署玉山氣象站人員所拍攝。從照片中可見，玉山主峰還有部分殘雪，2026年第一道曙光則從雲海中透出。此外，鄭明典也分享國旗飄揚在玉山北峰的影片。

鄭明典也透過臉書指出：「1/1日下午5時。這個時間點，主要槽線（紅線）幾乎呈現東-西走向，這稱為『橫槽』！約一天過後，槽線轉變成比較典型的東北-西南走向。這個槽線變化過程就稱為『橫槽擺正』，這是統計上，最常發生『寒潮爆發』的天氣型態！」

鄭明典續指：「寒潮爆發的定義，除了低溫之外，還加上氣溫『快速』變化的條件，在過去是比較容易出意外的狀況，所以會特別強調。現在因為暖化嚴重，這一次達到寒流標準的機率並不高，寒潮爆發通常指的是氣溫驟降並達到寒流標準。所以這次達到寒潮爆發的機率也不高，但還是提醒，很可能會有一波氣溫驟降的現象！」

氣象署說明，強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，北台灣越晚越冷，桃園以北及東半部降雨機率高，其中基隆北海岸及大台北山區整體降雨較為明顯、持續，並有局部大雨或豪雨發生。竹苗地區、恆春半島及中南部山區也有零星飄雨的機會，中南部平地為多雲的天氣。

玉山氣象站舉行升旗典禮，有數名登山客參加。 圖：翻攝鄭明典臉書