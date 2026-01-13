今年第1號颱風要來了！洛鞍最快「這天」生成 預估路徑曝光

生活中心／黃依婷報導

熱帶系統最快週三有機會發展為今年第一號颱風。（圖／翻攝自Hsin Hsing Chia YouTube頻道）

今、明（13、14）兩天大陸冷氣團南下、影響及輻射冷卻，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也示警，最快這天今年第一號颱風洛鞍就有機會生成。

賈新興預估，明後兩天各地天氣晴朗，午後花東山區轉多雲，週五午後桃園以北山區及宜花東有零星短暫雨，周末期間北海岸、基隆至東北角及宜花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，下週一東北季風增強，桃園以北及宜蘭有局部雨，新竹及花東亦有零星短暫雨。

賈新興提到，下週二到下週六有受大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜蘭有局部雨，新竹、花東及南投以南山區亦有零星短暫雨；值得注意的是，明後兩天需觀察於菲律賓東方近海附近熱帶系統發展的機率，預計週三有機會發展為今年第一號颱風洛鞍，路徑則是會先接近菲律賓，隨後又往東北部移動。

賈新興指出，短期氣候趨勢預測顯示，1月27日起至2月23日，宜蘭降雨仍以略偏多的機率較高。氣溫方面，2月中旬起，氣溫相對以偏涼至正常為主。

