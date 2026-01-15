今年第1號颱風「洛鞍」下午生成！ 對台影響一次看

根據中央氣象署最新資訊，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD01今（15）日下午增強為今年第1號颱風「洛鞍」，洛鞍颱風15日14時的中心位置在北緯10.1 度、東經129.0度，以每小時8公里速度向西北進行，預測未來朝西北轉東北方向移動。

洛鞍颱風預計未來在菲律賓東方海面活動，對台灣無直接影響，但氣象專家吳德榮指出，颱風為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間，降雨也會更明顯。

洛鞍颱風路線。圖／翻攝自中央氣象署

