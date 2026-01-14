今年第1號颱風「洛鞍」將生成 下週冷空氣南下全台轉濕冷

隨著大陸冷氣團逐漸減弱，今（15）日起各地天氣轉多雲到晴，白天氣溫回升，不過夜晚至清晨受到輻射冷卻明顯，空曠地區仍可能出現10度以下低溫，提醒民眾日夜溫差大，外出須留意保暖。根據氣象粉專「天氣風險Weather risk」預報，週日（18）日起東北季風增強，迎風面降雨增加，下週天氣轉為濕冷，高山不排除降雪。

今年第一個熱帶低壓生成

今年第一個熱帶性低氣壓已在菲律賓東方海面生成，不排除發展為今年首颱「洛鞍」，預估朝東北方向移動，目前對台灣無直接影響。

天氣回暖放晴 日夜溫差大

今日至週六（17日）天氣穩定，西半部以晴到多雲為主，東半部局部降雨機率略增。北部、東北部白天高溫回升至22至24度，中部及花東地區高溫24至27度，南部高溫可達到26至28度以上，但早晚仍受到輻射冷卻影響，西半部空曠地區可能出現10度以下低溫。

週日起轉濕冷 最冷時間點曝光

週日起東北季風增強，冷空氣逐漸南下，迎風面大台北地區、宜蘭、花蓮一帶降雨增加，下週一、週二（19、20日）東北季風持續增強，降雨範圍逐漸擴大到桃園、台東及恆春半島等地。

下週三至週五（21至23日）受冷空氣影響最為明顯，有機會達到大陸冷氣團，甚至是強烈大陸冷氣團等級，要等到週末冷空氣才會趨緩。除了迎風面持續降雨，中南部也不排除有局部降雨，高山地區有機會出現降雪。