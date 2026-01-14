今年第1號颱風「洛鞍」將生成！氣象專家：未來數天注意輻射冷卻低溫

菲律賓東方海面熱帶擾動今(14)天凌晨已形成今年第一個熱帶性低氣壓(TD-01)。 圖：吳聖宇臉書

[Newtalk新聞] 菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，今(14)天凌晨已形成今年第一個熱帶性低氣壓(TD-01)，未來有發展為第1號颱風「洛鞍」的趨勢，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，熱帶性低氣壓不會接近台灣，外圍雲系離台灣也有一段距離，接下來幾天雲量偏少，民眾得先注意輻射冷卻作用在清晨帶來的清溫影響。

吳聖宇表示，預估熱帶性低氣壓(TD-01)有發「洛鞍」颱風的趨勢，未來將如先前預期在菲律賓東方海面逐漸轉向東北移動，不會靠近台灣，外圍環流雲系則將在週末到下週一(17-19日)之間來到巴士海峽、台灣東南方外海，跟台灣陸地應該還有一段距離，對陸地上的天氣沒有明顯影響。1月份有颱風形成其實並不奇怪，西北太平洋全年都可能有颱風發生，颱風發生數最少的時期其實是2跟3月，而因為大氣環境條件的關係，1至3月過去從未有颱風對台灣造成過威脅的紀錄。

吳聖宇提到，今天清晨因為雲量少、輻射冷卻作用明顯的關係，西半部從北到南仍然普遍有顯著的低溫發生，最低溫出現在新竹關西的4.9度，其次是苗栗造橋5.5度，其他各縣市最低溫分別為彰化竹塘7.3度，台南後壁7.5度，嘉義竹崎7.8度，雲林崙背7.8度，高雄內門8.0度，南投中寮8.1度，新北雙溪8.7度，桃園大溪8.9度，台中大甲9.4度，基隆安樂9.4度，花蓮鳳林9.8度等等。台北站今天清晨最低溫為15.9度，在盆地內風力較強、風向偏東的情況下，並沒有明顯的輻射冷卻低溫出現。

談到今日白天的天氣，吳聖宇指出，帶來冷空氣的大陸地面高壓出海，往日本附近移動，台灣附近的風向逐漸轉偏東風，預估高壓迴流型態的偏東風環境大約可以持續到週六(17日)左右，因此一直到週六(17日)台灣附近的天氣應該大致都是穩定的，但是夜晚清晨配合輻射冷卻作用，各地空曠地區仍將有較低的溫度出現，尤其是西半部空曠地區應該都還是有可能出現10度以下的低溫，日夜溫差普遍都很明顯，早出晚歸或是有心血管疾病的朋友要特別注意衣服的穿著搭配，家中有長輩、小朋友的話也要留意身體健康。

吳聖宇提醒，下一波冷空氣將從週日(18日)開始逐漸南下，目前的預報看起來週日到下週一(19日)仍只是冷空氣前緣部分，真正冷空氣較強應該要從下週二(20日)開始影響，並且一路持續到下週五(23日)，下週三到週五(21-23日)將是冷空氣影響最明顯的三天，要等到下週末(24-25日)冷空氣強度才會較為緩和，整個冷空氣影響的時間看起來相當長，而且目前預報的冷空氣強度仍然較強，至少有大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級，未來數天的預報調整變化情況值得持續觀察。

