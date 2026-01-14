今年第1號颱風「洛鞍」將生成！ 預估路徑、侵台機率曝光

台北市 / 武廷融 綜合報導

今年第1號颱風即將形成！中央氣象署今(14)日表示，菲律賓東方海面生成熱帶性低氣壓TD01號，有機會在明(15)日發展為輕度颱風，若成颱，將是今年第1號颱風「洛鞍」。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，熱帶低壓91Ｗ目前位於菲律賓東南方海域，未來幾天預計會先朝西北移動，侵襲台灣的機率很低。

熱帶性低氣壓TD01號在今日凌晨2時生成，氣象署預測有可能在18小時內發展為輕度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶低壓91Ｗ目前位於菲律賓東南方海域，未來幾天會先朝西北移動，週末抵達菲律賓呂宋島東部外海後轉向東北，「侵襲台灣的機率很低，大家免擔心！」

