今年第2位正部級高官落馬 中國應急管理部長王祥喜「涉嚴重違紀違法」被查

[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導

中共中央紀律檢查委員會、國家監委網站今（31）日公布，中國應急管理部黨委書記、部長王祥喜，因涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查與監察調查，成為2026年以來第二名落馬的正部級官員。消息一出，也證實近日外界對其「被帶走調查」的傳言。

中國應急管理部黨委書記、部長王祥喜，因涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查與監察調查。（圖／翻攝微博）

63歲的王祥喜最後一次公開露面是在1月27日，當天他主持應急管理部黨委2025年度民主生活會並發表總結談話，強調要堅守廉潔底線，且黨委書記要帶頭履行第一責任人職責。未料僅兩天後，王祥喜原應出席29日由國務院國資委與應急管理部共同召開的中央企業安全生產工作視訊會議，他卻臨時缺席，僅由副部長宋元明代表出席。

中共官方今日證實王祥喜遭調查，其任職資訊也已自中國應急管理部官網「領導信息」欄目中撤下。中紀委聲明指出，王祥喜目前正接受紀律審查與監察調查，但未進一步說明涉案細節。

中國應急管理部部長王祥喜，因涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查與監察調查。（圖／翻攝中共中央紀律檢查委員會網站）

根據公開資料，王祥喜為湖北仙桃人，1979年起任職於煤炭與礦業系統，2000年後轉入政界，歷任湖北省荊州市市長、隨州市委書記、湖北省政府秘書長，2017年出任湖北省委常委、政法委書記。2019年，他轉任國家能源投資集團黨組書記、董事長，並於2022年升任應急管理部黨委書記、部長。

應急管理部在中國政權體系中，被視為整合救災、防災與安全生產監管的部門，涉及民生安全與社會穩定。王祥喜落馬前，中國官場整肅動作頻頻，29日才傳出前內蒙古黨委書記孫紹騁遭查，成為今年首名被查的正部級官員；往回推至同月24日，中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立也被官宣落馬。

