今年第2次！聯準會宣布降息1碼
【國際中心／綜合報導】美國聯邦準備理事會今天宣布降息1碼，是今年第2次調降利率，外界視此為刺激經濟的訊號。至於下月是否會再放鷹，聯準會則未鬆口。
上月才降息1碼的聯準會，今天在政策會議上宣布再次降息1碼，使聯邦資金利率目標區間下調0.25個百分點，來到3.75%至4.00%，主席鮑爾談話也受到市場關注。
鮑爾說，美國仍有雙向風險，這次會議對12月政策走向莫衷一是，12月進一步降息並非定局。至於聯邦政府停擺對經濟的影響大概要到落幕後才可能逆轉。
