今年第2號颱風有望生成！專家曝後續推測路徑、影響

天氣風險公司分析師林孝儒今（4）日臉書指出，昨晚於菲律賓東方洋面生成的熱帶性低氣壓，後續有機會發展為今年第2號颱風「西望洋」，不過依目前路徑預測，系統將朝菲律賓方向前進，登陸後強度迅速減弱、消散，對臺灣天氣並無直接影響，民眾毋須過度擔心。林孝儒提醒，近期台灣天氣重點仍在週末強冷空氣南下，週末至下週一清晨明顯轉冷，平地低溫恐降至11至14度，局部不排除下探10度。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今日在臉書發文指出，今起至週五全台天氣逐步回溫、轉為穩定晴朗，不過週末將迎來新一波強冷空氣南下，各地氣溫明顯下降，民眾需提前做好保暖準備。

回溫轉晴到週五 天氣穩定、日夜溫差大

林孝儒表示，今日起至週五，台灣受到高壓迴流影響，吹偏東至東南風，水氣偏少、環境相對乾燥，各地以晴時多雲為主，整體天氣穩定。迎風面的花東地區雲量較多，沿海不排除有局部短暫陣雨，外出仍建議攜帶雨具備用。

花東偶雨、西部留意霧 行車安全要注意

接著，林孝儒指出，夜間東部若出現降雨，或西部在局部起霧時，能見度可能下降，駕駛人需特別留意路況與行車安全。清晨與夜晚輻射冷卻效應明顯，沿海空曠地區及近山平地低溫偏低，日夜溫差大，早出晚歸者應適時增添衣物。

週五晚鋒面通過 週末強冷空氣報到

氣溫方面，林孝儒指出，白天整體感受舒適偏暖，南部略顯偏熱，北部至東部高溫約22至25度，低溫15至18度；中南部高溫可達25至30度，低溫約16至20度。不過週五晚間起鋒面通過，新一波強冷空氣隨即南下，北部及東部將率先轉為陰有雨並明顯降溫，中南部降雨以山區為主，平地多雲但同樣轉涼。

本週末亞洲雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

最冷恐下探10度 高山有降雪機會

林孝儒研判，本波冷空氣最冷時段落在週六夜間至下週一清晨，北部至東北部平地低溫約11至13度，中南部平地約12至14度，若配合輻射冷卻，沿海空曠或近山平地不排除下探10度甚至更低；海拔3000公尺以上高山則具備降雪或霰的條件，冷空氣強度不排除達寒流等級。

本週末亞洲氣溫圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

熱帶性低氣壓發展 對台無直接影響

最後，林孝儒也提醒，週末至下週一明顯轉冷，民眾務必加強保暖，長者及心血管、呼吸道疾病患者應減少低溫時段外出。至於昨晚在菲律賓東方洋面生成的熱帶性低氣壓，後續即便增強為今年第2號颱風「西望洋」，路徑將朝菲律賓前進並登陸後減弱，對台灣天氣並無影響，民眾無須過度擔心。





