今年第2號颱風「西望洋」生成！未來路徑曝光

日本氣象廳晚間公布最新資訊，位在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD02，今晚升格為第2號颱風西望洋（Penha）。氣象專家吳聖宇稍早表示，該熱帶系統未來大致會朝向菲律賓群島南部移動，侵襲民答那峨島的機會很高，對台灣天氣沒有影響。

日本氣象廳今（4）日21時公布天氣資訊，西望洋颱風目前位於北緯9.1度，東經131.9度，以每小時10公里速度向西前進中，中心附近的最大風速18m/s，最大瞬間風速25m/s。

廣告 廣告

氣象專家吳聖宇在臉書粉專指出，雖然該系統未來會來到菲律賓南部，甚至後期有機會往南海移動，但是因為週末將有強冷空氣南侵，一方面會讓其強度銳減，另一方面也會讓它外圍的水氣無法北上擴展到台灣附近，因此依照預測資料來看，對台灣的天氣並沒有造成影響的機會。

他指出，從1月的洛鞍颱風到現在2月出現的西望洋颱風，從去年底到現在南邊的熱帶洋面一直都很熱鬧，應該跟海溫偏高以及有利於對流發展的環境（MJO）有關，比較幸運的是，對流旺盛發展的區域主要偏向菲律賓以東，南海到中南半島一帶的對流活動相對比較沒有那麼活躍，不然台灣附近可能會很容易有南方水氣北上影響的機會，目前的情況雖然南方的對流系統偶爾還是會帶來水氣，但是影響的情況已經相對好很多。

氣象署表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於今（4）日20時發展為輕度颱風，編號第2號（國際命名:PENHA，中文譯名：西望洋），預測未來朝西方向移動，對台灣無直接影響。

更多中時新聞網報導

婦女權利升級 衛福部新設婦保司

山田茜赴戰地拍片 攝影師無畏力挺

光良陪玩吉隆坡私房景點大公開