今年第28號颱風恐生成！吳聖宇曝路徑：首次出現逆著走

馬來西亞附近海面已有熱帶性低氣壓生成，有機會發展為今年第28號颱風。氣象專家吳聖宇指出，若真的形成颱風，應該是史上首個從北印度洋海域跨界來到南海，並且成為輕度颱風的熱帶系統。

熱帶氣旋「Senyar」預估將穿過馬來半島進入南海南部。（圖／翻攝「天氣職人-吳聖宇」臉書）

吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」發文提到，在麻六甲海峽活動的熱帶氣旋「Senyar」，如模式預報的穿過馬來半島進入南海南部，目前強度為熱帶性低氣壓，預報部分正式由JMA（日本氣象廳）接管並且立即就發布了颱風形成預警。

吳聖宇指出，如果真的形成颱風，那麼應該是有紀錄以來，史上第一次發生從北印度洋海域跨界來到南海，並且成為輕度颱風的熱帶系統案例，以往都是從南海跨界到北印度洋後繼續發展活躍，第一次出現逆著走的案例。

吳聖宇表示，不確定會沿用原名 (音譯：賽妮亞) 還是改用西北太平洋的命名表(下一個叫洛鞍)，現在預報模式對其發展並不看好，後續可以再觀察看看。

