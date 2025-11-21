今年第3度「拖欠員工薪資」！國光客運回應了

國光客運今年已3度欠薪。（圖／報系資料照）

國光客運今年已第3度傳出拖欠薪資。公司在11月發薪日僅先匯出「一半薪水」，不僅未對外說明，內部更傳出連輪胎更新、車輛清洗所需的耗材都因資金缺口而延宕，南部縮線後的員工資遣費至今未完全發放，甚至出現勞保已扣款卻未繳交的疑慮，讓員工感到極度不安。

國光客運21日表示，原定於11月20日發放的10月獎金，因資金調度不及而延後，造成同仁及社會困擾，公司深表歉意，並強調會在21日全數補齊差額，請員工和民眾放心。國光也指出，自9月8日停駛南部14條虧損路線後，虧損已明顯減少，營運逐漸走向穩定，感謝主管機關與民眾支持。

然而員工的說法並未如此樂觀。有在職超過10年的北部員工在社群貼文透露，公司不僅薪資延遲、獎金跳票，還欠下大量供應商款項，包含輪胎、清潔用品、保養維修材料都「斷料」，甚至傳出保全人員撤離、車輛缺油，更有員工指出，政府運價補貼延遲入帳，使本就吃緊的現金流雪上加霜。

據悉，今年7月20日，國光就曾延遲薪資至22日才補發，半年內第2次拖薪，當時公司內部已瀰漫低迷與不信任感。駕駛人出現「抽班」情形，高峰時段班次調度困難，乘客等候時間拉長。媒體後續調查揭露，國光積欠銀行團高達30億元，月營運開銷逼近3億元，雖然收入勉強打平，但現金流極為吃緊，日常支出難以維持。

國光客運成立於1955年，是台灣規模最大的客運公司之一，擁有超過500條路線、約1,000輛車隊，員工近2,000人，疫前年營收逾百億元。但COVID-19造成乘客量大幅減少超過3成，加上高鐵、台鐵與捷運競爭加劇，許多離峰時段甚至1車不到5名乘客，虧損路線達2成。日前媒體分析，補助金延遲撥付可能是壓垮國光現金流的致命因素之一，因政府補助僅佔營收約1成，遠低於疫情前水準。

公路總局在7月22日介入處理，確認欠薪屬實，要求國光補發薪資並落實補休，同時啟動強制調整6條虧損路線的規劃，預計於11月底公布名單，以改善財務結構。但員工擔憂縮線與調整後恐引發新一波裁員潮，偏鄉乘客亦憂心交通是否面臨「斷炊」。

危機在8月持續擴大，國光宣布將停駛14條虧損路線，影響花蓮、台東等地的偏遠山區居民，迫使地方民眾尋找有限的替代運輸工具。《經濟日報》估計，停駛將帶來每年約5億元損失，不僅衝擊營運，也讓公司人力面臨減班或裁撤壓力。員工坦言，「欠薪已成常態，誰還敢留下？」

國光客運對外強調，針對車輛維保、離退作業等資金缺口，公司已列管，並將分期逐步改善。為解決長期財務結構僵固、資金調度不易問題，也已向金融機構申請處理方案。公司呼籲社會大眾在轉型與組織整併期間能持續支持，協助國光邁向更完整制度與永續經營。

面對外界質疑，國光董事長林繼山僅低調回應，公司正積極尋求資金，並感謝主管機關協助。公路總局則承諾將在11月底前完成虧損路線調整，同時啟動「客運轉型補助計畫」，編列10億元，協助業者轉型電動巴士或觀光主題路線，以期穩住公路運輸體系。

