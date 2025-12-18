今年第3起！2山友登馬崙山遭螫10處困步道 警消救援中

記者陳佳鈴／台中報導

馬崙山步道自上月底至今發生的第 3 起重大蜂螫事故。短短不到一個月，累計已有 12 名山友遭襲送醫。（圖／翻攝畫面）

台中市和平區谷關知名健行路線「馬崙山」今（18）日再傳蜂群攻擊事件！一對男女山友在行經步道 4K 處時遭虎頭蜂圍攻，2人全身共計遭叮咬 10 餘處，因傷勢嚴重且疼痛劇烈，無法自行下山，急向警消求援。消防局也提醒，該路段近日已經傳出虎頭蜂傷人事件達3次以上，呼籲山友要特別小心！

台中市消防局指出，今上午 10 時33分接獲報案，指出馬崙山步道 4K 處發生蜂螫意外。受傷的男、女山友因多處傷口紅腫不適，無法行走，消防局迅速派遣谷關及和平分隊人員，前往救援。

消防指出，這已是馬崙山步道自上月底至今發生的第 3 起重大蜂螫事故。短短不到一個月，累計已有 12 名山友遭襲送醫，顯示該區域蜂群活躍度與侵略性極高。

對此，林業及自然保育署台中分署麗陽工作站早已在該步道多處張貼緊急告示，嚴禁山友驚擾、拍打蜂類，並呼籲快速通過危險區域。台中市山難搜救協會也發出警訊，指出冬季適逢虎頭蜂護巢遷徙與繁殖期，是蜂群全年性格最兇猛、領域感最強的季節。請山友要特別小心，建議避開鮮豔色彩，穿著大地色系或淺色服飾。入山前切勿噴灑香水或使用具強烈香氣的化妝品，若發現巡邏蜂出現，應保持冷靜，緩步或迅速低調繞道離開，絕對不可揮手拍打。

