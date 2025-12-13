今年第6例 屏春日鄉死亡鼬獾驗出狂犬病

屏東縣春日鄉死亡鼬獾確診狂犬病。（記者毛莉翻攝）

記者毛莉∕屏東報導

屏東縣春日鄉春日村本月發現1隻狂犬病陽性鼬獾案例，也是屏東今年第6例，屏東縣動物防疫所呼籲民眾，遵守2不1要原則，不接觸野生動物、不棄養寵物，要每年帶犬貓與食肉目動物接種狂犬病疫苗；排定15日在春日及枋寮舉辦免費疫苗注射，呼籲周邊民眾務必帶著家中毛小孩前往補強，共同築起防疫防火牆。

屏東縣動物防疫所表示，今年12月1日接獲通報發現死亡鼬獾，並於4日確認檢出狂犬病陽性，該所不敢大意，隨即與春日鄉及枋寮鄉公所聯繫配合，將於15日上午9時30分至11時30分，於春日鄉春日村集會所，以及當日下午1時30分至三時於枋寮鄉老人文康活動中心，開設緊急免費巡迴注射站。

廣告 廣告

防疫所指出，此次除春日鄉周邊區域緊急加場之外，其他高風險鄉鎮下半年第2輪巡迴注射活動即將結束，詳細場次資訊可於「屏東縣動物防疫所官網狂犬病專區」查詢，請今年尚未替家中毛孩施打狂犬病疫苗的民眾，把握機會多加利用。

防疫所強調，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達百分之百，呼籲民眾共同遵守「二不一要」原則，即不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗，共同預防狂犬病，才能守護好家人和毛孩的健康安全。