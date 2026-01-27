今年統一發票中獎經費增16.58% 優先增開雲端發票獎

（中央社記者呂晏慈台北27日電）財政部表示，今年度統一發票中獎獎金、兌領手續費及兌獎相關行政費用預算，較去年度增加新台幣26億8510萬元、年增率為16.58%，增加經費將優先規劃用於增開雲端發票專屬獎項，以增加民眾中獎機會。

財政部長莊翠雲明天將赴立法院財政委員會，進行「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」專題報告，並備質詢。

財政部書面報告指出，歷年均依法依照全年營業稅收入預算案數的3%，編列同年度統一發票給獎及推行預算案數；115年度全國營業稅收入預算案數共6570億2600萬元，其中3%為197億1078萬元，當中用於統一發票中獎獎金、兌領手續費及兌獎相關行政費用等為188億7912萬元，較114年度161億9402萬元增加26億8510萬元，增加經費將優先規劃用於增開雲端發票專屬獎項。

廣告 廣告

財政部說明，去年1月至4月統一發票每期雲端發票專屬獎總組數為256萬6030組，5月至12月調增雲端發票專屬獎500元獎70萬組，由245萬組增加為315萬組，使每期雲端發票專屬獎總組數增加至326萬6030組，以提升民眾索取雲端發票誘因，落實從消費到兌領獎全程無紙化，達成節能減碳政策目標。

財政部統計，去年度雲端發票開立63.31億張、使用率64.55%，較113年度59.65%提升4.9個百分點。此外，財政部統一發票兌獎APP下載使用人次已達743萬餘人次，其中利用網路通路兌領獎比率55.07%，較113年度48.54%提升6.53個百分點，培養民眾消費索取雲端發票習慣，有效控制稅源及確保稅收，落實2050淨零排放政策。（編輯：潘羿菁）1150127