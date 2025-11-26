今年經濟成長保5望6 吳東亮籲改善產業Ｍ型化、提升整體韌性
〔記者廖家寧／台北報導〕工商協進會理事長吳東亮今天在工商早餐會上表示，今年經濟成長保5望6，有望蟬聯亞洲四小龍，但要提升整體經濟韌性，必須加速改善產業M型化結構。
吳東亮表示，美國啟動關稅戰後，企業面臨沉重的壓力，企業界對於政府協助緩解「五缺」問題、完善產業支持措施、推動亞洲資產管理中心等財經關鍵政策表達肯定，這些政策的突破不僅有助於擴大國家經濟量體，也為企業打「國際盃」提供了堅實後盾。
吳東亮表示，今年台灣經濟成長率「保五望六」，有望蟬聯亞洲四小龍之首，是政府與企業攜手合作下最好的成果證明，也期盼台美關稅談判很快可傳來好消息，讓大家在穩定的經貿環境下全力拚經濟。
吳東亮續說，近期輝達(NVIDIA)表態考慮在台設立海外總部，不僅凸顯台灣在全球AI產業局中的戰略地位，為台灣經濟注入強勁的成長動能，樂觀預期明年經濟成長率表現亮眼。吳東亮也提醒，「台灣經濟發展不能只有AI產業一枝獨秀，必須積極改善產業M型化的問題，才能強化經濟韌性」。
今年工商早餐會上，工商協進會提出47項提案、共100項具體政策建言，內容涵蓋能源、金融、人才、投資環境以及產業升級等面向。
