今年經濟成長率有望破4% 國發會：仍有地緣政治等風險

受到美股4大指數收紅，激勵3日台股開高走高，加權指數以31737點開出，最高一度來到32293、大漲超過600點；權值股台積電站上1800元大關，早盤最高一度來到1810元、漲45元。

不只台灣股市紅不讓，國發會的年終記者會指出，繼2025年台灣經濟成長率突破8%，2026年台灣經濟成長率仍可望突破4%。

國發會主委葉俊顯說明，「本會的目標大概設定在4.56%，那這個4.56%的完成會有賴於我們一些政策的執行，這個執行假如說能夠到位的話，本會今年設定的目標大概4.56%就應該是會達成，甚至有可望更高一點。」

國發會表示，儘管去年基期高，但如果國發會設定的政策都能達標，預期2026年經濟成長率可望來到4.56%，甚至可能更高。

至於人均GDP，如果今年經濟成長率突破2%，台灣人均GDP可望突破4萬美元，國發會將目標設定為4萬2170美元。

只是台灣今年經濟成長率看似成長，但國發會坦言，今年仍有地緣經濟風險以及中國政經風險等隱憂要面對。

國發會主委葉俊顯認為，「一旦我們投資的MOU以及貿易協議送到立法院的話，立法院可以好好來審議這樣的一個協議，也希望就是說能夠順利通過。假如沒有通過，對於我們的傳產甚至半導體，也就是說我們這一次談判所拿到的2個最惠國還有一個台灣模式，可能會受到滿大的一個影響。」

國發會表示，今年國發會將採取領航未來、投資台灣和佈局全球，期望讓台灣經濟穩健成長，同時透過人才培育解決少子化引發的缺工問題。

