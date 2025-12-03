今年經濟成長率有望衝破7% 龔明鑫：續挺傳產升級轉型

經濟部長龔明鑫今天(3日)受邀出席「2025雲林巾彩耕地藝術節」展前記者會，並在致詞時表示，儘管主計總處預估台灣今年經濟成長率上看7.37%，但傳產仍受很大的挑戰，為此，經濟部以新台幣460億元特別預算推動產業支持方案，提供信用保證、利息減免、市場拓銷及海外參展補助、升級轉型補助等支持， 呼籲傳產業者多加利用。

龔明鑫表示，樂見傳產、在地產業透過橫向整合，做跨域、跨國合作，產生很好的效益，也期盼傳產能夠透過政府的支持方案，持續提升競爭力。

雲林巾彩耕地藝術節以雲林毛巾產業為核心，今年結合馬戲、親子活動、小農市集與商圈合作，13日起在雲林虎尾鎮登場，主辦單位預期將吸引超過50萬人次參加。(編輯：陳士廉)