「今年經濟成長率逾5%，贏日、美、中國」賴清德吹捧政績挨轟 網酸：詐騙營收創新高





總統賴清德5日出席財團法人中國生產力中心(CPC) 70週年感恩論壇開幕式，他致詞表示，2025年是台灣崛起的一年，不但出口金額持續創下新高，就業狀況也是25年來最好，台股已經連續6個月上漲，近來加權股價指數更突破2萬8千多點，市值超過3兆美元，成為全球第8大股市。此外，上週主計總處公布今年第3季經濟成長率概估為7.64%，同時預估今年經濟成長率會超過5%，不僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國、歐盟及中國。

針對賴清德吹捧政績，PTT鄉民狂噓「詐騙業、建商經濟最好」、「詐騙行業今年在台灣真的大放光彩」、「傳產業這麼蕭條，總統是在那個屎空」、「少子化、詐騙、缺工、傳產、觀光、交通」、「我懂我懂，超英趕美，征服宇宙」、「詐騙營收創新高」、「傳產慘成那樣，活在夢裡的白癡」、「對付詐騙無能，對付政敵倒是很厲害」、「當總統完全不知道薪資跟gdp脫鉤很久了嗎」、「日常幹話謊言，吹噓數字更凸顯缺德的麻木不仁！」、「低薪高房價少子化」、「國家扶植詐騙產業，前景一片光明」、「就只有半導體而已，其他行業慘」。

